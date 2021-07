Nemocnica v Košiciach predĺžila zmluvu s poisťovňou Union

Ročné zastúpenie jej poistencov je vyše 11 percent.

1. júl 2021 o 11:00 SITA

KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice pokračuje v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Union. Obe spoločnosti uzavreli dodatok, ktorý predĺžil platnosť pôvodnej zmluvy od 1. júla.

Informovala o tom hovorkyňa UNLP Košice Monika Krišková.

„Uzavreli sme dohodu, ktorá je obojstranne výhodná. Budeme pokračovať v spolupráci s adekvátnym finančným ohodnotením zdravotnej starostlivosti, ktorú naša nemocnica poskytuje pacientom,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Lepšia situácia

Navýšenie platieb, ktoré UNLP získa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pomôže podľa UNLP zlepšiť situáciu v nemocnici.

„Je to v prvom rade dobrá správa pre našich pacientov, ktorí sú zároveň poistencami Union zdravotnej poisťovne. Vďaka lepším podmienkam budeme vedieť zlepšiť pracovné podmienky zdravotníkov, aj skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Ročné zastúpenie poistencov Unionu v UNLP nie je zanedbateľné, je to viac ako 11 percent,“ uviedol generálny riaditeľ.



„Absolvovali sme niekoľko kôl rokovaní, boli veľmi náročné. Oceňujem seriózny prístup poisťovne Union aj to, že ako partner prijala naše argumenty. Vzájomnou dohodou sme sa vyhli situáciám, ktoré by skomplikovali poskytovanie zdravotnej starostlivosti našim pacientom,“ uzavrel Slávik.

