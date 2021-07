Z ihrísk kradnú schodíky, rebríky aj laty. Na pokoji nenechajú ani preliezačky

Oplocovanie neprinieslo efekt.

5. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Detské ihriská v Košiciach majú pod palcom jednak mestské časti, ale aj Správa mestskej zelene. Tá sa v celom meste stará o takmer dve stovky detských ihrísk, v siedmich mestských častiach.

Je potrebné ich kosiť, starať sa o piesok a mobiliár, ktorý okrem hracích a cvičebných prvkov zahŕňa aj lavičky a smetné koše. Ihriská boli počas prvej vlny pandémie zatvorené, počas druhej zas bola zväčša zima a až tak využívané deťmi neboli.

V uplynulých mesiacoch prebehla ich komplexná kontrola a posudzoval sa stav.

MČ Juh musela z dôvodu bezpečnosti uzavrieť ihriská na Ludmanskej a tiež na Rosnej ulici. Sú tam totiž poškodené prvky, ktoré budú nahradené novými.

V mestských častiach Nad jazerom, KVP, Západ, Furča a Staré Mesto môžu deti využívať všetky ihriská. Množstvo z nich ale prejde obnovou alebo na nich budú doplnené prvky.

Prečo sú niektoré ihriská oplotené a iné nie? Ako často sa čistí piesok? Podľa čoho sa vyberajú hracie prvky na jednotlivé ihriská? Na tieto aj ďalšie otázky, ktoré zaujímajú mnohých rodičov odpovedal Peter Sasák, referent pre styk s verejnosťou SMsZ.

Museli byť niektoré ihriská v správe SMsZ pre nevyhovujúci stav uzavreté?

- Ihriská v našej správe kompletne uzatvárame iba v ozaj krajných prípadoch, prioritne sa snažíme uzatvárať a ohraničiť iba nebezpečné prvky. Tie prvky, ktoré je na mieste možné opraviť, opravujeme zväčša do 24 hodín, no sú aj také, ktoré dokážeme opraviť až po demontáži u nás v dielni. Vyskytnú sa aj prvky, kde technik BOZP a dodávateľ už opravu neodporúčajú, tie sa po demontáži snažíme čo najskôr nahradiť. Napríklad na detskom ihrisku v Mestskom parku sa nám odtrhlo ukotvenie lana na preliezke, a keďže išlo o poškodenie opraviteľné na mieste, odstránilo sa do 24 hodín. Rovnako postupujeme v celom meste.

Ale niekedy to tak skoro nejde a ľudia nemajú trpezlivosť.