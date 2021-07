Košice pred sto rokmi: Už vtedy vedeli, že plavky znamenajú polovičný úspech

Zaujímavosti z dobovej tlače.

11. júl 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Najdôležitejšie sú plavky!

Dámy robia veľmi veľkú chybu, keď si nezabezpečia plavky ešte pred odchodom na letovisko, a nechajú si ich zakúpiť priamo na kúpalisku. Takmer vždy to končí nepríjemnosťami a oneskorenou ľútosťou, keďže na kúpaliskách je výber omnoho slabší.

Pritom plavky patria k najdôležitejším potrebám leta! Šikovne vybrané, vkusné a honosné plavky totiž znamenajú minimálne polovičný úspech.

Preto teraz uprostred letnej sezóny odporúčame navštíviť módny obchod Jenőa Gombosa na Hlavnej ulici. Je tu široký sortiment plaviek, plaveckých tričiek i gumených čiapok, spomedzi ktorých si každá dáma vyberie najideálnejšiu kombináciu. Majiteľ obchodu ich necháva zhotovovať z kvalitných a trvácich materiálov.

Okrem plaveckých potrieb ponúka tiež letné prikrývky, uteráky, plachty a rôzny iný metrový textil.

Kassai Hirlap, 5. 7. 1921

Chytili zlodeja cigariet

V stredu ránu žena Andreja Stackého nahlásila na polícii krádež cigariet, ktoré „zdúchli“ z jej trafiky umiestnenej v prízemí Urbanovej veže. Celková hodnota ulúpeného tabakového tovaru činí 12 tisíc korún. Okrem toho si dlhoprstí vzali so sebou aj ďalší tovar v cene niekoľko tisíc korún.

Vyšetrovaním boli poverení detektívi Pešek, Kaljár, Kristóff, Hopkó a Ráb. Pri obhliadke miesta činu zistili, že neznámi páchatelia si predošlí deň pred krádežou vzali mydlové odtlačky od kľúča i zámku trafiky. Na základe odtlačku si potom zadovážili v jednom zo železiarstiev potrebný druh kľúča.

Zo získaných stôp sa pomerne rýchlo podarilo vypátrať zlodeja. Bol ním predajca cigariet Jozef Lipták. Lipták spočiatku všetko zapieral, ale krížové výsluchy i váha predkladaných dôkazov ho nakoniec zlomili a ku všetkému sa priznal. Lipták vymenoval i mená svojich komplicov. Boli nimi obchodnícki učni z Hlavnej 88 a 125. Po prehliadke bytov sa lump takmer v celistvosti podarilo zaistiť.

Lipták putoval do štátnej väznice a proti jeho komplicom bolo vznesené obvinenie.

Kassai Hirlap, 5. 7. 1921

Ľudová zábava v Čermeli

Košický športový klub Törekvés usporiada dňa 10. júna v nedeľu poobede v čermeľskom kiosku veľkolepú ľudovú veselicu spojenú s tancovačkou, súťažou krásy a tombolou.

Dôsledná skupina organizátorov sa postarala o to, aby návštevníci mali maximálne zabezpečené všetky nutnosti. Okoloidúcich bude zabávať vojenská kapela, v tanečnej sále sa o dobrú zábavu postará cigánska banda primáša Orgována. Zaujímavé ceny tomboly si môžete vopred pozrieť vo výklade obchodu pána Körmendyho-Ékesa na Hlavnej ulici.

Kassai Hirlap, 7. 7. 1921

Kto je pánom radnice?

V súlade so zákonnými nariadeniami už dva roky visia v budove radnice slovenské úradné nápisy a informačné tabule. Všetky boli vyhotovené a umiestnené podľa nariadenia pána mešťanostu, to znamená, že akékoľvek námietky proti nim sú bezpredmetné. Mešťanosta dennodenne ich vidí, a ak sa niekde vyskytla chyba, tak by na to upozornil a nechal patrične opraviť.

Je úplne prirodzené, že vedľa slovenských nápisov sú umiestnené aj maďarské, čo je naprosto v poriadku, keďže to dovoľujú zákony tejto krajiny. Ak teda mešťanosta ako strážca zákona, nenachádza na týchto nápisoch nič zlé a nevhodné, potom už skutočné nemá nik právo žiadať ich opravu, či dokonca akúkoľvek zmenu.

Včera okolo poludnia sa v budove radnice zjavil tajomník Jančo zo slovenskej roľníckej strany a namietal proti niektorým nápisom. Najskôr hádzal vinu na úradníka Mihálya Halásza, že prečo má na dverách úradný nápis v maďarčine potom pokračoval vo svojom amoku v kancelárií stavebného úradu.

Jeho neprimerané vystúpenie vyvolalo v celej radnici všeobecné pohoršenie. V tom čase práve prebiehalo zasadanie mestskej rady na čele s Vladimírom Mutňanským. Keď sa mešťanosta dozvedel o svojvoľnom vystúpení Jancsa, vyhlásil, že iba on má právomoc zavádzať, či meniť platné nariadenia, pričom rázne odmietol akékoľvek svojvoľné vmiešavanie sa do okruhu svojich kompetencií.

Prítomní poslanci prijali slová mešťanostu kladne, keďže podobné agresívne vystúpenia môžu mať ďalekosiahlejšie následky. Teraz to skončilo iba pri slovách, ale v budúcnosti to môže zájsť oveľa ďalej.

Kassai Hirlap, 8. 7. 1921

Husova oslava v Košiciach

V utorok, teda v predvečer upálenia Majstra Jána Husa bolo domorodé Košické obyvateľstvo vyrušené nezvyklou podívanou. O štvrť na 9. hodinu večer zazneli zvuky hudby v pochodovom tempe z Legionárskeho námestia odkiaľ sa vyhrnul do Hlavnej ulice prúd vojenského sprievodu.

Temer celá košická posádka sa zúčastnila sprievodu, ktorý prešiel Hlavnou ulicou a zabočil z Husitského námestia do Kalvárskej ulice smerom na vojenské cvičisko „Hliníky“ na návršia nad mestom, kde stala už pripravená hranica. Cestou k sprievodu sa pripojili tiež veľmi početné zástupy obecenstva, takže sprievod keď prišiel na miesto, vyrástol na niekoľko tisíc účastníkov.

U hranice sa rozostavilo vojsko vo štvorci a okolo sa nazhromaždilo civilné obyvateľstvo. Po zapálení hranice zahrala hudba: „Kdož ste boží bojovníci“ a na to bol predčítaný „Husov list Čechom z Kostnice.“

Hranica vzplanula jedným mohutným plameňom, ktorý svojou žiarou zalial zhromaždené zástupy tajuplným až príšerným svitom. A chvíľami do večerného ticha zneli len zvuky hlasu predčítajúceho „Husov list“, zvuky ktoré roznášal vietor a rušil praskot plameňov hranice.

Keď už hranica začínala pohasínať, zahrala hudba národné hymny: „Kde domov můj“ a „Na Tatroch sa blýska.“ Potom bola zaspievaná pieseň: „Hranica vzplála“ a až hranica začala dohorievať, zástupy sa pohnuli a vrátili sa po 10. hodine v sprievode s lampiónmi do mesta.

Druhý deň bola oficiálna oslava vojenskej posádky v záhrade bývalej kadetnej školy za účasti civilného obyvateľstva a na večer bola v Čs. dome prednáška so svetelnými obrazmi o živote Majstra Jána Husa.

Slovenský východ, 7. 7. 1921