Viceprimátor Košíc o futbalovom štadióne: Žiaden na Slovensku nie je ziskový

Náklady môžu dosiahnuť 800-tisíc. Klub zaplatí len 250-tisíc.

7. júl 2021 o 0:00 Michal Lendel

Rokovania o nájme Košickej futbalovej arény (KFA) medzi vedením mesta a klubom FC Košice dospeli po niekoľkomesačných peripetiách do zdarného konca. Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý), ktorý je aj predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna (KFA, a. s.) pripustil, že ich predstavy boli na začiatku rokovaní utopické. Konečná dohoda znie, že klub zaplatí za rok nájmu 250-tisíc bez DPH. Celkové náklady na prevádzku arény však môžu dosiahnuť 800-tisíc. Rozdiel doplatí mesto. Reprezentácia má v KFA rezervované 4 termíny, z toho 2 pre A-mužstvo. Národný tím dostane od mesta aj vlastnú šatňu. Kto však dofinancuje dostavbu štadióna, aby na ňom mohla hrať reprezentácia súťažné zápasy, ešte nie je jasné. Gibóda predpokladá, že futbalový stánok bude dostavaný koncom leta 2022.

Má už KFA futbalový klub, ktorý tam bude hrávať domáce stretnutia?

-Zmluva s nájomcom FC Košice bola podpísaná uplynulý piatok, do platnosti by mala vstúpiť po zverejnení v priebehu tohto týždňa.

Rozhovory s dnes už nájomcom trvali dlhé mesiace. Pol roka po dokončení zostala nová aréna dokonca bez využitia. Prečo trvali rozhovory tak dlho?

- Po nástupe nového vedenia mesta sme začiatkom roka 2019 absolvovali úvodné rokovania so zástupcami dvoch košických klubov, ktoré prejavili záujem na tomto štadióne hrať. V tom čase sa ešte len rozbiehala samotná výstavba KFA. Z dnešného pohľadu bola naša predstava možno trochu utopická. Chceli sme, aby na štadióne pôsobili oba košické kluby. Tým by sa nám podarilo vykryť náklady na chod novej arény. Situácia sa medzitým rapídne zmenila. Lokomotíva z hry vypadla, FC sa nepodarilo postúpiť do najvyššej ligy a zmenili sa aj termíny dokončenia prvej etapy dostavby štadióna. Dostali sme sa do fázy, že sme už mali hotový štadión a stále sme rokovali.

Koncom minulého roka uzavreli mesto Košice, KFA, a. s., klub FC Košice a spoločnosť Slovak Sport Development, ktorá zastupuje maďarského investora v budúcej futbalovej akadémii, memorandum o porozumení. Čo sa dialo uplynulý polrok?