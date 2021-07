Basketbal, kino aj trhy. Mestský park sa zmení

Primátor už má stavebné povolenie. Asfaltovú plochu čaká rekonštrukcia a nové využitie.

11. júl 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Vo februári schválili mestskí poslanci 400-tisíc eur na premenu asfaltovej plochy v Mestskom parku.

Nachádza sa bezprostredne pri detskom ihrisku a kúpalisku na Rumanovej ulici, v súčasnosti sa využíva na rôzne športové aktivity jednotlivcov.

Už čoskoro má však na tomto mieste vyrásť multifunkčná športová plocha s celoročným využitím.

Ľadová plocha do tretice

Zámerom mesta je už tretí rok vybudovanie mobilnej ľadovej plochy s rozmermi 20 x 40 metrov na zimné korčuľovanie.

Niektorí mestskí poslanci to kritizovali, podľa nich je ďalšia ľadová plocha v meste vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady zbytočná.

Stavebné povolenie však už má v rukách primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).



„Už beží aj výberové konanie na realizátora. V projekčných a staviteľských veciach je to investícia mesta, kde sa stanovili podmienky. Tie budú reflektovať aj dodávatelia, dajú mestu finančnú ponuku. Máme nejakú predpokladanú hodnotu zákazky a verím, že realizácia aj s ukončením bude na jeseň.“

Zámerom mesta je vymeniť asfaltový povrch, zabezpečiť infraštruktúru pre ľadovú plochu a opraviť tribúnu.

Druhým zámerom na tej istej ploche je plán multifunkčného ihriska, čím má priestor dostať celoročné využitie: v zime to bude klzisko, zvyšok roka športovisko a komunitný priestor.

Za projektom revitalizácie verejného priestoru v košickom Mestskom parku stojí občianske združenie Dobrý Kolektív.

Mladých ľudí spája záujem o verejné priestranstvo, chcú mestu pomôcť s komplexnejším využitím plochy.

Vzniklo počas EHMK

Projektový manažér Martin Péchy pripomína, že asfaltová plocha vznikla v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013.

„Boli sme názoru, že priestoru chýba dostatočná funkčnosť a že nie je dostatočne využívaný. Mali sme nápad a koncepciu, na vízii sme začali pracovať v roku 2019. Poslali sme ju mestu a pracovali sme na nej ďalej. Potom sme začali riešiť už aj odbornejšiu stránku. Aj keď sme nemali odpoveď z mesta, trošku sme riskovali, ale celé nás to hnalo vpred. Potom sme začali komunikovať s odborníkmi a zapojenými stranami s ktorými sme celú koncepciu konzultovali.“

Boli to Košičania aj ľudia mimo Košíc, dokopy asi 30 z rôznych profesií: dizajnéri, architekti, urbanisti či sociológovia.

Následne už komunikovali s vedením magistrátu a odprezentovali im projekt.

„Prvýkrát sme sa zosúladilii, že je tu nejaká iniciatíva zvonku, dávalo im zmysel čo a ako chceme robiť. Zároveň nás oboznámili so zámerom mesta o vybudovaní ľadovej plochy. Začali sme spolupracovať s kreatívcom Lousy Auberom a architektonickým štúdiom Sadovsky&Architects, ktorí pripravili celú štúdiu k tomuto miestu. Začali sme spolupracovať s Martinom Jenčom zo štúdia Milk, ktorý navrhol dizajn plochy a zároveň je v procese aj návrh vizuálnej identity pre tento nový priestor. Všetko toto sa deje bez nároku na honorár.“

Rezervy nevyužitého priestoru vidí práve v roku 2013. Podľa dokumentov mal priestor slúžiť ako multifunkčné ihrisko.

Rôzne športy aj mobiliár

Okrem tribúny však tomu nič nenasvedčuje, asfaltová plocha podľa Péchyho nebola šťastným riešením.

V posledných rokoch tu bolo niekoľko podujatí, počas bežných dní ju využívajú napríklad deti na bicyklovanie či kopanie lopty.

„My nehovoríme, že tento priestor je zlý. Pointa je, že na tejto ploche sa niečo robí, ale nie dostatočne vzhľadom na lokalitu a potenciál. Je pri bezprostrednom centre mesta, v Mestskom parku, pri železničnej stanici a pri kúpalisku a má vybudovanú infraštruktúru. Naším zámerom je dodať tomuto priestoru kvalitu a funkciu a naplniť potenciál tohto priestoru na trávenie voľného času a rozšíriť tak možnosti Mestského parku.“

Počíta sa s mobiliárom, kde sa bude dať posedieť s priateľmi. K dispozícii budú počas leta tri streetballové kurty a príležitostne sa tu môže umiestniť aj ihrisko na plážový volejbal.

Centrum plochy bude voľné pre akúkoľvek športovú aktivitu, napríklad florbal. Podľa Péchyho sa tým pádom napĺňa pôvodná myšlienku priestoru.

Kolektív na svojej stránke uvádza, že na verejnom priestore budú môcť domáci i návštevníci zažiť letné filmové kino, diskusie, festivaly jedla, lokálne trhy, športové udalosti, košickú streetballovú ligu alebo aj rannú jógu.

Bez zásahu do zelene

Mestský park je národnou kultúrnou pamiatkou a preto akékoľvek akcie v ňom musia odobriť pamiatkari.

Iniciatíva s nimi komunikovala, záver bol, že kvôli zmenám nesmú zabrať ani kúsok zelene, kolektív sa práve naopak snaží tu existujúcu zrevitalizovať a doplniť novú zeleň.

„Dáva nám to určité mantinely, my sme ale neprišli robiť humbuk alebo cirkus. Niekoľkokrát sme diskutovali čo sa môže a čo sa nemôže a výsledkom je, že veľké akcie tu nie sú žiaduce.“

Aký počet divákov definuje veľkú akciu však zatiaľ nie je dané. V plánoch združenia je napríklad Food Festival, cez víkend sa odohral na námestí pri kine Úsmev, počet návštevníkov bol limitovaný na 500.

O tomto počte hovorí aj manažér Dobrého Kolektívu ako o možnom strope pre akcie.

V minulosti sa v Mestskom parku odohrával Gurmán fest, ktorý navštívili tisícky ľudí.

Po jeho vyhlásení za národnú kultúrnu pamiatku, to pamiatkari stopli. Prekážala im najmä zničená a zaťažená zeleň.

Preliezky na streche

Konkrétne akcie sú podľa kolektívu len ich návrhom na využitie.

„Otázka je, kto to bude robiť, my, mesto alebo nejakí obyvatelia. Celý koncept je postavený na tom, že priestor má slúžiť ľuďom a má ponúkať technické možnosti na to, aby aj obyčajný človek alebo skupina či verejná inštitúcia si tu mohli spraviť podujatie. My ako Dobrý Kolektív máme ambíciu sa starať o dramaturgiu priestoru s citom, nie intenzívne, že každý druhý deň tu bude večer akcia.“

Štúdia má potrebné stanoviská a mladých nadšencov teraz čakajú posledné rokovania s mestom, či je v súlade so zámerom mesta, ktoré tu plánuje ľadovú plochu, a či sa tieto dve funkcie spoja a zrealizujú.

Na streche nad schodmi počíta ideálny variant aj s detskými preliezkami, ktoré majú byť aj akousi umeleckou inštaláciou. Terasa má dostať kvalitný zelený trávnik.

„Ešte nie je definitívne rozhodnuté o streche prevádzkovej budovy. Preliezky predstavujú spojenie hravosti s recyklovaním tých starých komunistických preliezok, už kvázi nefunkčné podľa noriem a z toho chceme spraviť umeleckú inštaláciu. Je to ale zatiaľ predbežný návrh,“ vysvetľuje Péchy.

Verí, že sa verejný priestor dostane novú tvár i nové možnosti na jar, prípadne v lete 2022.

Verejná plocha

Ambíciou združenia je momentálne vo verejnej zbierke získať 15-tisíc eur, spoliehajú sa najmä na súkromných darcov. Aj vyzbieranou sumou chcú odbremeniť mestský rozpočet.

Rekonštrukciu ihriska podľa svojich predstáv odhaduje manažér na maximálne 100-tisíc eur, mesto bude projekt spolufinancovať.

S radnicou budú zrejme hľadať aj kompromisy.

„Primárne nám však záleží na tom, aby to bola funkcia a na svoju lokalitu aj esteticky príťažlivé. Veľmi nám záleží aj na tom, aby celkové okolie, trávnik, mobiliár, stojany na bicykle boli ideálne podľa našej štúdie.“

Podporu našli u odborníkov v Bratislave, kde sa za primátora Matúša Valla pripravuje niekoľko verejných priestorov.

V Košiciach by plocha v parku mohla byť prvým podobným.

Nevyspytateľné procesy

Péchyho mrzelo, keď na pôde mestského zastupiteľstva vo februári zazneli výhrady k projektu, ktorý poslanci nazvali „kolotočarina“. Pripisuje to nedostatku informácií, kvôli epidémii im mesto neodporúčalo prezentáciu pred poslancami.

Projektový manažér vysvetľuje, že ich nezaujíma politika, ale skôr trvalá udržateľnosť projektu.

Za dva a pol roka práce pripravili spolu s profesionálmi architektonickú štúdiu s koncepciou fungovania verejného priestoru či vizuálnu identitu zadarmo. Veria preto, že mesto premenu zrealizuje čo najtotožnejšie s touto štúdiou.

„Zároveň mesto už dávnejšie schválilo rozpočet na časť nášho zámeru, takže veríme, že bude realizovaný aj zvyšok. Podporu sme viacnásobne dostali, rovnako nám však bolo jasne povedané, že procesy v meste vedia byť nevyspytateľné. My a všetci naši podporovatelia veríme v úspešný koniec,“ dodáva Péchy.