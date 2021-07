Z Róma v perinke sa vykľul úspešný herec a riaditeľ divadla

Vyrastal v detskom domove, zahral si aj sám seba.

10. júl 2021 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

František Balog si pred piatimi rokmi spolu s kolegami z činohry Štátneho divadla Košice založil vlastné divadlo Actor.

Herec František Balog vyrastal v detskom domove Slon v Šarišských Michaľanoch, hrdo sa hlási k svojmu rómskemu pôvodu a divadlo sa stalo jeho životom.

Nielen kvôli angažmánu v Štátnom divadle Košice, ale aj vďaka divadlu Actor, ktoré založil spolu s kolegami Tomášom Dirom a Andrejom Palkom z činoherného súboru ŠDKE pred piatimi rokmi.

Divadlo, ktorého domovskou scénou je sála v staromestskej radnici, pripravilo počas piatich rokov viacero zaujímavých premiér vrátane monodrámy Róm z perinky alebo Enter the Majority, v ktorej si zahral sám seba.

Život, aj ten herecký, sa do viac-menej normálnych koľají vrátil pred necelými troma mesiacmi. Pre vás bol ten návrat poriadne hektický. V Štátnom divadle Košice skúšky novej inscenácie Dostojevského Besov, v divadle Actor konečne po roku premiéra komédie Stroskotanci niekde na mori. Ako dopadla?

Museli sme asi štyrikrát meniť termín premiéry v Actore, nakoniec sme to dali aj do online priestoru, lebo naši diváci to veľmi chceli. Tak sme to skúsili, videlo to dosť ľudí. Keď sa konečne uvoľnili opatrenia a určil sa termín premiéry, tak sme mali trochu malú dušičku, či ľudia prídu. A boli sme milo prekvapení, lebo sme mali plnú sálu. A diváci nás milo prekvapili svojimi reakciami a hneď sa pýtali, kedy to zas budeme hrať.

Na čo by ste ako režisér Stroskotancov niekde na mori nalákali divákov?

Je to absurdná dráma a tým pádom ponúka veľmi zaujímavé situácie. Je to o štyroch chlapcoch, ktorí sa vydajú na plavbu, stroskotajú a dôjdu im zásoby. A tak si vymýšľajú rôzne manipulačné monológy, aby toho najmladšieho presvedčili, že ho musia zjesť. Je tam trochu kanibalizmu. To, ako to obhajujú, ako jeden druhého manipulujú, prináša do celej hry zaujímavý humor a nakoniec je z toho groteska.

Actor oslavuje päť rokov. Ako sa vlastne zrodila myšlienka založiť vlastné divadlo? Málili sa vám príležitosti v tom štátnom?

Keď si človek založí divadlo, tak má príležitosť robiť veci podľa seba. Nemusí sa prispôsobovať dramaturgii, vyberá si svoju vlastnú a repertoár si vyberá podľa seba. Aj preto sme divadlo Actor v roku 2016 založili. Spočiatku sme to robili ako ochotnícke divadlo, keď sme pod seba prevzali ochotníkov. A neskôr sme k nim pripojili aj zložku, v ktorej sme boli my s Tomášom Dirom a Andrejom Palkom ako profesionálni herci a postupne sa k nám pripojili aj ďalší kolegovia ako Diana Semanová. A postupne k spolupráci prizývame aj režisérov a ďalších ľudí z branže.

Spomínali ste dve zložky, profesionálnu aj ochotnícku. Ako sa ich darí skĺbiť a neškrípe to občas medzi profíkmi a „amatérmi“?

Ochotníci majú veľkú radosť z každého stretnutia, lebo je pre nich vždy inšpiratívne a motivačné. Všímajú si hercov, ako pracujú. Keď ideme niekde hrať, tak to berú ako obrovský zážitok a veľký výlet za dobrodružstvom. Povedal by som, že sú takí čistí, ešte nemajú v sebe ten stereotyp, ktorý vzniká v kamenných divadlách.

Za päť rokov ste pripravili viacero zaujímavých inscenácií, od slovenskej a ruskej klasiky, cez súčasnú tvorbu až po rozprávku, ktorú ste vy sám napísali. Dokonca aj monodrámu, v ktorej ste si zahrali sám seba. Ktorá je podľa vás takým výstavným kusom?

V rámci ochotníckeho divadla by som vypichol hru Mínus dvaja. Je to tiež francúzska absurdná dráma o dvoch starčekoch, ktorí utečú z nemocnice. Tiež ponúka zaujímavý humor a máme s ňou za sebou už 50 repríz.

Vrátim sa k spomínanej monodráme Róm z perinky alebo Enter the majotity. Aké to bolo hrať na javisku pred divákmi svoj vlastný život?

Hovoril som po premiére s jedným kritikom, ktorý mi povedal, že najťažším zlomom je, keď herec hrá sám seba a ešte aj v monodráme. Môže to byť buď veľmi zlé, alebo naopak veľmi zaujímavé. Našťastie som hral historky, ktoré som skutočne zažil, nepotreboval som si nič vymýšľať a tak to bolo pre mňa prirodzené.

Spoznávajú vo vás ešte ľudia zo staršej generácie malého Ferka, ktorý bol sólistom Sloníčat a bol najväčšou detskou hviezdou populárnych koncertov, na ktorých vystupovali aj veľké osobnosti československej kultúry?

Ale áno. Hrali sme teraz rozprávku na Aničke a viacerí diváci za mnou prišli a pýtali sa ma: Nie ste vy ten z tých Sloníčat, ktorý vystupoval s Růžičkovou.

Enter the Majority – vstup medzi väčšinu sa vám podaril na výbornú, hoci všeobecne panuje názor, že to deti z detských domovov majú ťažké. Čo bolo tým najdôležitejším počas detstva v Šarišských Michaľanoch a čo by podľa vás najviac potrebovali deti z detských domovov, aby sa im ľahšie vstupovalo do života?

Podľa mňa je dôležitá inšpirácia a motivácia. Tak ako sme my boli vychovávaní k tomu, že ak chceme niečo v živote dosiahnuť, tak pre to musíme niečo urobiť. U nás sa to dialo cez tú umeleckú činnosť a to nás motivovalo. Keď sme videli ako nám ľudia tlieskajú, tak sme akosi prirodzene chceli ešte viac skúšať, viac sa pripravovať. A to nás vychovávalo a posúvalo. To je presne ten základ pre vstup do majority, správna motivácia.

Hoci ste na doskách, ktoré znamenajú svet stáli od detstva, cesta k herectvu nebola úplne priamočiara a nechýbalo veľa a možno by ste boli známy ako špičkový barman či skvelý čašník. Čo napokon preklopilo misky váh na stranu umenia?

Keď som skončil základnú školu, tak som si automaticky myslel, že budem ďalej spievať. Ale riaditeľka domova Eva Džodlová mi povedala, že s umeleckým chlebíčkom to nie je len tak. Buď to vyjde alebo nevyjde a preto musím mať v rukách aj nejaký iný chlebíček. Aby som mal prácu a nemusel sa ponevierať. Vymyslela hotelovú školu a musím povedať, že ma to veľmi bavilo, dokonca som začal súťažiť ako barman. Ale stále sme chodili aj vystupovať so Sloníčatami a to ma udržiavalo aj pri umení. A tak som stále rozmýšľal aj o umeleckej škole a napokon som zakotvil na terajšom Konzervatóriu Jozefa Adamoviča, ktoré bolo v tom čase známe ako rómske. Tam som sa vďaka výborným pedagógom úplne nakazil herectvom a zistil som, že „tudy cesta vede“. Keď prvýkrát otvorili na VŠMU odbor muzikálové herectvo, išiel som tam s veľmi malou dušičkou a osud bol ku mne zhovievavý a prijali ma.

V Actore stojíte často na opačnej strane ako režisér. Keďže ste profesionálne najmä herec, ste ako režisér k svojim hercom zhovievavejší alebo naopak?

Samozrejme, že áno. Ja im strašne rozumiem. Pozerám sa na to viac ako herec a nie ako režisér. V podstate im len pomáham, aby robili veci správne. Aby neboli úplne amatérski, ale aby sa učili remeslu. Nápady čerpám od nich, navzájom sa inšpirujeme a vôbec sa netvárim ako nejaký veľký režisér.

Vedeli by ste si predstaviť, že by ste úplne zmenili svoj život a naplno sa venovali len réžii?

Neviem, neviem, či by ma rešpektovali...

Umelcom korona veľa vzala, vám naopak niečo dala, v súkromí. Netajíte sa tým, že ste sa zamilovali až po uši do kolegyne z divadla Actor Lucky Laury Feketeovej. Ako vychádzajú herec a režisér s herečkou, hoc len ochotníckou? Nie je toho divadla doma niekedy priveľa?

Keď som začal viesť ochotnícke divadlo, tak som si povedal, že sa budem držať zásad a nikdy sa nedám dokopy s herečkou. Ale život to samozrejme zariadil inak. Poznali sme sa už dva roky predtým, hrala u nás v divadle a tak to nejako prišlo, išli sme spolu na pivko, viac sme sa stretávali a bola ruka v rukáve. A vhupli sme do toho rovnými nohami a od začiatku korony sme spolu bývali. A zistil som, že Lucka je pre mňa pravou aj ľavou rukou.

Všetci veríme, že sa posledné mesiace už nebudú opakovať a robíme si plány, aby sme dobehli to, čo sme za rok stratili. Čo budete chcieť dobehnúť v Actore?

Viac sa teraz sústredíme na tú profesionálnu časť. Začali sme skúšať Helverovu noc, kde sa réžie ujal šéf činohry v Štátnom divadle Košice Anton Korenči. Premiéra by mala byť na konci októbra a ideme s tým aj do Budapešti. Pripravujeme aj ďalšie monodrámu Diktátori monológu, ktorá bude časovo zasadená do druhej svetovej vojny a mala by byť paródiou na všetkých diktátorov. A v ochotníckej časti chystáme autorskú inscenáciu Za okrúhlym stolom, ktorá by mala byť tak trochu westernom a premiéru by mala mať v auguste.

Nájdete si popri divadelnej práci, vo vašom prípade v dvoch divadlách, čas aj na nejaké koníčky?

Zatiaľ to vyzerá tak, že všetko sa točí okolo divadla. Aj teraz v lete ideme robiť nejaké workshopy. Ale nájdem si čas aj na nejaké výlety s Luckou, chystáme sa do Prahy a aj niekde k vode. Určite nejdeme len úplne šialene po divadle. Nechávame si čas aj na seba.

Čo by ste divadlu Actor ako zakladateľ a šéf zaželali k piatym narodeninám?

Hlavne, aby bolo zdravé, aby sme už nemuseli ísť do žiadnych obmedzení. A hlavne, aby sme aj ďalej mali šťastie na šikovných hercov, profesionálov aj ochotníkov. Aby to divadlo jednoducho rástlo.