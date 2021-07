Menili sa hranice mestských častí, Jazero prišlo o 33 štvorákov v prospech Krásnej

Košičan mal dom tu a plot zas tam.

11. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Mestská časť Krásna je po poslednom košickom zastupiteľstve o pár desiatok metrov štvorcových väčšia, mestská časť Nad jazerom sa zas zmenšila. Po dlhých rokoch sa konečne podarilo vyriešiť kuriózny prípad.

Pán Ladislav bývajúci na Čechovovej ulici je vlastníkom domu, pozemku aj plota, no kým dom mal podľa dokumentov v MČ Krásna, plot patril do MČ Nad jazerom.

Krásna požiadala mesto Košice o vydanie všeobecne záväzného nariadenia k zmene hranice katastrálneho územia medzi katastrálnym územím Jazero a Krásna.

Dôvodom bola výzva stavebného úradu, adresovaná Košičanovi, aby zjednotil katastrálne územie na oboch listoch vlastníctva k rodinnému domu, k priľahlým parcelám a k oploteniu.

Riešili to dva roky

So zmenou katastrálnej hranice vyslovili súhlas obe dotknuté mestské časti počas svojich zastupiteľstiev.

Kým Krásna rozhodla ešte v decembri 2019, Jazero svoje stanovisko vydalo v marci tohto roku. Posledné slovo mali poslanci, ktorí jednohlasne schválili posun hraníc medzi mestskými časťami.

„Riešime to už asi dva roky. Jedno bolo tu, jedno tam, bolo treba viac listov vlastníctva, také kocúrkovo. Preto sme dali na obe mestské časti požiadavku o vyriešenie, oni rozhodli a ďalej sa to posunulo na mesto. Sme vďační za to, že sa to podarilo,“ hovorí pán Ladislav.

MČ Nad jazerom je tak už pár dní menšia o 33 metrov štvorcových, ktoré získala Krásna.