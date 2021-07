Prvý chodkyňu pustil, druhý do neho vpálil. Ešte v ten deň semafor opravili

Starosta Pereša: Je to zvláštna zhoda okolností.

8. júl 2021 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Bezmála mesiac nefungoval semafor v mestskej časti (MČ) Košice-Pereš, ktorý mal slúžiť peším smerujúcim k zastávkam autobusov a električiek na opačnej strane frekventovanej štvorprúdovky I/16.

Tá je jednou z hlavných vstupov do mesta a súčasne tvorí spojnicu medzi Košicami a U. S. Steelom.

Počas výpadku, ktorý spôsobila porucha riadiacej jednotky svetelnej signalizácie, mali miestni obyvatelia problém dostať sa vôbec k spojom MHD.

Hovorili, že vodiči prechádzajúci Perešom nerešpektujú priechod pre chodcov ani maximálnu 60-kilometrovú rýchlosť.

„Ak by chcel niekto pred priechodom zastaviť a pustiť chodcov, tak auto idúce za ním by to neubrzdilo a skončilo v jeho kufri,“ upozornil pred zhruba troma týždňami jeden z chodcov, ktorého sme stretli na mieste.

Chodkyňu zachránila vlastná opatrnosť

Počas utorkového predpoludnia nás obyvatelia upozornili na kolíziu, ku ktorej došlo pri tomto priechode v smere do mesta.

Po zrážke dvoch áut skončila felicia s rozbitou zadnou časťou pri zastávke MHD a biela dodávka ostala visieť na stredových zvodidlách.

O obrovskom šťastí môže hovoriť Perešanka Natália, ktorá v tom čase prechádzala cez priechod na zastávku.

„Pán vo felicii a aj auto vedľa nej ma púšťali na priechode. Poďakovala som im, no mám zvyk sledovať nielen autá v prvom rade, ktoré mi dali prednosť, ale aj tie za nimi. Všimla som si, že medzera za feliciou a prichádzajúcou dodávkou je dostatočne veľká, no auto akoby nespomaľovalo. Už som bola na priechode pred škodovkou, vtom som si všimla, že to dodávka neubrzdí. Rozbehla som sa, aby ma autá nezasiahli. Našťastie som to stihla,“ opísala Natália situáciu.

Vo felicii sedela rodina s dieťaťom

Dodávka zasiahla stojacu škodovku zozadu.