Fontánu v Mestskom parku spravujú zadarmo. No parkujú na zeleni

Košičan: Nehorázne. Mesto: Dočasné.

9. júl 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V bezprostrednej blízkosti fontány v Mestskom parku býva pravidelne zaparkované auto.

Na problém upozornil Staromešťan, ktorý si ho všimol pri návšteve parku niekoľkokrát za sebou.

Sťažovateľ: Tráva je zničená

„Hnevá ma, že mesto, ktoré by sa o Mestský park malo starať, povoľuje odstavenie bežného auta na zeleni. Už teraz vidno, že na mieste, kde autá parkujú, je tráva zničená. Hocikde inde sa za státie na zeleni dostávajú pokuty, a tu v národnej kultúrnej pamiatke je to paradoxne tolerované. Na jednej strane sa snažia vytvárať kultúrny program pri fontáne, na druhej však príjemný výhľad na ňu ruší zaparkované vozidlo aj niekoľko hodín. Považujem to za nehorázne.“

Autom tam parkujú dobrovoľníci, ktorí sa starajú o fontánu bez nároku na odmenu.

V popoludňajších hodinách púšťajú hudobnú projekciu, na sociálnej sieti vystupujú pod názvom Plávajúca fontána.

Pýtali sme sa ich na dôvody parkovania na zeleni. Podľa nich sú dôvodom často ťažké nástroje na správu fontány či počítače, ktoré autom prinášajú.

S konkrétnymi otázkami nás však odkázali na mestský podnik, ktorý je správcom fontán v meste.

Mesto: Nevieme im zabrániť

Správa mestskej zelene (SMZ) vysvetľuje vjazd vozidiel k fontáne mimoriadnymi okolnosťami.