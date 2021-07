Baby plávanie v pandémii trpelo. Podnikateľ požiadal o nižšiu daň, mesto rok mlčí

Štát na nás vôbec nemyslel, kritizuje.

17. júl 2021 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Prevádzkuje baby i detské plávanie. Primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý) a poslancom mesta Košice napísal o svojich ťažkostiach súvisiacich s pandémiou 20. júna 2020. Žiadal o úľavu na dani a pomoc, no dodnes mu odpoveď neprišla.

Anton Pusztai hovorí, že ho to poriadne nahnevalo, pretože si platí dane načas a zatvorenie prevádzky na niekoľko mesiacov si nevymyslel.

„Organizujeme kurzy plávania pre dojčatá a batoľatá vo veku od 4 mesiacov do 3 rokov, plávanie pre deti od 4 rokov do 7 rokov, robíme letné denné plavecké tábory pre detičky od 5 rokov do 10 rokov,“ vysvetľuje Pusztai, ktorý má prevádzku v mestskej časti Krásna.

Je presvedčený, že aj jeho zariadenie má nárok na nejakú formu pandemickej pomoci.

Vodu ohrievali, lebo čakali

V Košiciach sú štyri prevádzky určené na detské plávanie a všetky majú podľa Pusztaia podobný problém.

„Budovu sme postavili nie zo 'smeráckych' či DPH peňazí, ale úverových a rodinných zdrojov. Naše náklady činia mesačne okolo 1 000 eur bez platu pre zamestnancov. Vodu v bazéne pre detičky udržujeme podľa zákona pri teplote 31 stupňov Celzia, čo značne zvyšuje náklady,“ písal Pusztai v otvorenom liste.