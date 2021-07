Košice pred sto rokmi: Za dve drevené laty pýtali 2600 korún. Úžera prekvitala

Zaujímavosti z dobovej tlače.

18. júl 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Komunistická demonštrácia v Košiciach

Komunistická metóda: silné slová, tučné frázy, zástavy a sprievod. A nakoniec Internacionála. Nech žije III. internacionála a stará fráza: Proletári všetkých zemi, spojte sa!

Komunistická metóda: zaťaté päste, krik a keď to ide do tuhého - útek.

Všetkého toho sme boli svedkami pri dnešnej komunistickej demonštrácii v Košiciach. Celková účasť na 10. hodinu dopoludnia zvolanej schôdzke do sály kina „Uránia", do spolkového domu na Mäsiarskej ulici a do domu na Kováčskej ulici predstavovala asi 600 ľudí. Schôdzky sa odbili pokojne. Dav ľudí, ktorý bol zhromaždený v Uránii, chcel podniknúť sprievod po meste. Pretože ale bola policajným riaditeľstvom zakázaná verejná demonštrácia, četníctvo a štátna polícia za niekoľko minút rozohnala komunistov, ktorí sa so zvinutým práporom stiahli domov.

Obchody a továrne pracovali riadne, iba v mestskej elektrárni bola o 10. hod. zastavená práca. V dôsledku toho aj pouličná dráha prestala fungovať. O 12. hod. na poludnie bola ale práca opäť zahájená.

Polícia a četníctvo, ktoré boli zosilnené na dnes, nemali mnoho práce, lebo nik nebol zatknutý. Celá demonštrácia bola prijemnou zábavou ľuďom, ktorí sú zvyknutí dopoludnia sa prechádzať po Hlavnej ulici.

Po jednej hodine odpoludňajšej zavládol v meste normálny kľud. Zaujímavé bolo len to, že akonáhle uvideli demonštranti četnický kordón s nasadenými bodákmi, zvinuli rudú zástavu a rozišli sa domov. V tom okamihu zabudli na silné slová, ktoré slyšali na schôdzke, hlásajúce moc a silu komunizmu.

Slovenský východ, 13. 7. 1921

Potulné deti v Košiciach!