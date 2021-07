To tu ešte nebolo. V Kecerovciach začali mobilné očkovanie žiakov v teréne

Gröhling: Chceme mať bezpečné školy.

12. júl 2021 o 17:09 TASR

KECEROVCE. Pilotný projekt mobilného očkovania žiakov v teréne v pondelok spustili v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie.

Ministerstvo školstva informovalo, že po presadení prednostného očkovania učiteľov, študentov vysokých škôl a zahraničných študentov iniciovalo očkovanie žiakov vo veku od 12 rokov v marginalizovaných komunitách.

Zámerom je bezpečné otvorenie škôl v septembri, ktoré budú fungovať celý budúci školský rok.

„Uvedomujeme si, že očkovanie má byť o dostupnosti. Jednak o dostupnosti priestorovej, aby ľudia mali možnosť prísť a nemuseli cestovať ďaleko, ako aj o dostupnosti informačnej, aby spoluobčania mali dostatok informácií od relevantných odborníkov, a tretia dostupnosť je jazyková, aby všetky informácie boli v jazyku národnostnej menšiny,“ uviedla v Kecerovciach štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová.

Očkovanie sa uskutočňuje pod záštitou ministerstva školstva, spolupracuje pri tom s rezortom zdravotníctva, samosprávou, angažovanými učiteľmi, dobrovoľníkmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi či Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Úlohu zohrali aj žiaci zo žiackej školskej rady.

Postupne pôjdu aj inde

„Veľmi sa teším, že práve spolu so žiackym parlamentom, Zdravými regiónmi, inými rezortami a partnermi sme uchopili všetky tri dostupnosti a vyslali sme naše mobilné očkovacie jednotky do terénu. V pondelok začíname s očkovaním v Kecerovciach a čaká nás ešte množstvo vylúčených lokalít, aby sme dostupnosť očkovania priniesli v rámci celého Slovenska,“ konštatovala Síthová.

Možnosť zaočkovať sa má podľa nej každý, kto o vakcináciu prejaví záujem, a to nielen obyvatelia Keceroviec, ale aj okolitých obcí.

„Ďalej nás čakajú tri obce na západnom Slovensku, štyri obce na strednom Slovensku a deväť - desať obcí na východnom Slovensku. Následne v auguste sa budú postupne pridávať ďalšie obce a školy, ktoré prejavia záujem a požiadajú o mobilnú očkovaciu jednotku,“ doplnila štátna tajomníčka.

Gröhling: Chceme mať bezpečné školy

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) avizuje pripravenosť na budúci školský rok všetkými opatreniami, prioritne čo sa týka zaočkovania.

„Ja by som aj týmto chcel požiadať všetkých, aby očkovanie nebrali ako cestu smerom na dovolenku, ale aby sa na to pozerali pohľadom, že od septembra chceme mať bezpečné školy a chceli by sme fungovať celý školský rok. Verím, že po tom, ako sme spustili prednostné očkovanie pre učiteľov a zamestnancov škôl, vysokoškolákov, a teraz tieto mobilné očkovacie tímy, budeme môcť ponechať otvorené školy a fungujúcu prezenčnú výučbu po celý školský rok,“ uviedol.