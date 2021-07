Papuča blokovala passat vyše troch týždňov. Neprekážalo to majiteľovi ani polícii

Zmizla spolu s autom po našich otázkach.

14. júl 2021 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Vozidlo Volkswagen Passat so sninským evidenčným číslom, ktorého vodič ho nechal odstavené za obchodným domom Tip-top na Braniskovej ulici, skončilo zablokované papučou košickej mestskej polície.

Lokalita, v ktorej je akútny nedostatok parkovacích miest, sa nachádza v rezidentskej zóne plateného parkovania v širšom centre Košíc.

Na situácii by nebolo nič zvláštne, ak by tam zablokovaný passat nestál viac ako tri týždne.

Vozidlo má platnú STK do septembra 2022, pričom podľa údaju z portálu poistenie.sk je jeho majiteľom fyzická osoba.

Obyvateľ: Asi nikomu nechýba

Na zablokované vozidlo nás upozornili obyvatelia blízkeho paneláka.

„Neviem, či to auto nikomu nechýba, je tu totiž odstavené aj s papučou necelý mesiac. Nejde pritom o žiaden vrak, ale o normálne funkčné auto. Všimol som si, že vo vnútri sú na mieste spolujazdca v taške nejaké veci. Vyzerá to, ako keby tam vodič zastal iba na chvíľu, no nakoniec je z toho mesiac,“ uviedol jeden z obyvateľov.

Majiteľa passatu podľa jeho slov nikto z tamojších nepozná.