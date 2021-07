Zachraňuje knihy i knihomoľov. Útulne umiestnila v uliciach aj na onkológii

Sklad majú plný vyradenej literatúry.

18. júl 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Za vznikom Útulne kníh je Xénia Michaličová. Vďaka jej zanietenosti a vrúcnemu vzťahu ku knihám je v Košiciach hneď niekoľko špeciálnych domčekov. Umiestnené sú v nich knihy, ktoré už niekde nechceli, no inde sa z príbehov v nich potešia. „Zbierame knihy, ktoré ich pôvodní majitelia vyradili pre nepotrebnosť a tým sa usilujeme predchádzať tomu, aby knihy končili nedôstojne v kontajneroch," hovorí mama dvoch detí, ktoré už usilovne čítajú, hoci ani jedno to ešte nevie.

Myšlienka domčekov, ktoré sú naplnené knihami, nie je nová. Objavujú sa na rôznych miestach na Slovensku, ale kedy prišiel tento nápad do Košíc?

- Samotná myšlienka vznikla pred šiestimi rokmi. Doma sme mali množstvo vytriedených kníh, boli kvalitné, ale nebol to môj žáner. Zistila som, že ich nemám kam dať. V knižnici mi povedali, že berú len tituly vydané od určitého roku a staršie knihy nie. Nenašla som ani žiadne občianske združenie v Košiciach, ktoré by knihy zbieralo, iba jedno v Bratislave - Domov použitých kníh. Práve oni ma inšpirovali urobiť niečo také v Košiciach. Aj som s nimi komunikovala, či náhodou nerobia zvoz po Slovensku, povedali, že áno, ale zároveň dodali, že je to skôr náhoda, keď ide niekto ich známy cez Slovensko, tak knihy vezme. Dva roky som čakala, ale zvoz sa nekonal.

To znamená, že knihy, ktoré sa mali presunúť do Bratislavy, sa napokon stali štartom pre košickú Útulňu kníh?

- V podstate áno, v roku 2017 sme prvý knižný regál inštalovali na poliklinike na Terase, kde sú čakárne pred ambulanciami obvodných lekárov. O tri mesiace neskôr pribudli dva knižné regály v onkologickom ústave, jeden je v čakárni a jeden je na lôžkovom oddelení, ten teda nie je pre širokú verejnosť. V roku 2018 nám jeden šikovný remeselník vyrobil knižnú búdku, ktorá je v nemocničnom parku v starej nemocnici, tá je asi najznámejšia, a aj veľmi pekná.