Košice pred sto rokmi: Pikantná výstava pančúch na ženských lýtkach, dotýkať sa za svetla je zakázané

Zaujímavosti z dobovej tlače.

25. júl 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Pre zachovanie autenticity sme články ponechali v pôvodnom znení a pravopise.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výstava cirkevných pokladov

Výstava z východného Slovenska vo Východoslovenskom múzeu potrvá neodvolateľne do nedele 24. júla.

Každý priateľ umeleckých pamiatok mal by ešte v týchto posledných dňoch pozrieť pozoruhodnú expozíciu. Výstavný plagát Eugena Króna sa predáva pri pokladni za 5 korún. Výstava je otvorená denne od 9. do 12. a od 15. do 18. hodiny.

Slovenský východ, 20. 7. 1921

Mladý zločinec

Pred niekoľkými dňami sme priniesli správu, že bol zatknutý istý Anton Kelemen, ktorý bol políciou pristihnutý, keď prenášal vo vreci rôzne zbrane a náboje z Pohanskej ulice (ulica už neexistuje, pozn. red.) do Majorskej ulice (dnes Požiarnická ulica).

Kelemen tvrdil, že zbrane náležia mestskému inšpektorovi Szillágyimu. Policajnému kapitánovi a samosudcovi Taussigovi bol Kelemen podozrelý už od začiatku a preto ho podrobil prísnemu výsluchu a prehliadke. Pri telesnej prehliadke boli nájdené v šatách Kelemena rôzne veci.