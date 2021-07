Líder farmárov Oravec dostal bitku. Agresor musí zaplatiť, inak pôjde sedieť

Incident sa stal na poli pri Košiciach.

28. júl 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Líder farmárov František Oravec figuruje ako poškodený vo viacerých súdnych kauzách.

Jedna z nich sa týka incidentu zo septembra 2016, keď mal byť napadnutý na poli pri Košiciach a utrpieť niekoľko zranení.

Z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví bol obvinený bývalý policajt František T. (52) z obce Seňa v okrese Košice-okolie.

Okresný súd Košice-okolie ho v októbri 2019 uznal vinným, no po podaní odvolania sa spis presunul na krajský súd.

Ten sa prípadom minulý týždeň zaoberal druhýkrát a naposledy.

Viaceré zranenia

Incident sa stal na pozemkoch v katastri obce Čaňa v okrese Košice-okolie. František T. mal po predchádzajúcom konflikte Oravca fyzicky napadnúť.

Podľa znenia obžaloby ho udrel päsťou do tváre v oblasti nosa, zhodil na zem a točil mu hlavu, používajúc hmaty. Potom ho mal opäť udrieť päsťou do tváre v oblasti nosa, po čom poškodený spadol na zem a tam ho mal útočník opakovane udierať päsťou do zadnej časti hlavy.