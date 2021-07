Veľké prípravy na Luniku IX. Postavia obrovský kríž, na bytovku namaľujú obraz pre pápeža

Svätému Otcovi hľadajú únikovú cestu. V hre je chodník vyšliapaný miestnymi.

31. júl 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Septembrová návšteva pápeža Františka na sídlisku Lunik IX v Košiciach prinesie so sebou viacero nevyhnutných opatrení.

Hlava katolíckej cirkvi navštívi spomínané sídlisko v utorok 14. septembra popoludní.

Aj rómskej komunite sa prihovorí z priestranstva pri tamojšom komunitnom centre Saleziánov dona Bosca.

Postavia únikovú cestu, mesto hľadá alternatívu

Keďže na Lunik IX vedie len jedna prístupová cesta, je potrebné urobiť ešte jednu, únikovú. Vyžadujú si to prísne bezpečnostné opatrenia.

Tá by mala viesť od priestranstva pred bytovkami prezývanými kukurice húštinou k priechodu pre chodcov cez štvorprúdovku smerom na Lunik VIII.

Momentálne je cestička pomedzi kríky vyšliapaná miestnymi obyvateľmi, ktorí si takto skracujú cestu smerom na Terasu.

Podľa magistrátu ďalší vstup, respektíve výstup zo sídliska Lunik IX mal byť z hľadiska bezpečnosti jeho obyvateľov hotový už vtedy, keď sa sídlisko stavalo.

„Žiaľ, to sa nestalo a v súčasnosti tu máme požiadavku bezpečnostných zložiek, aby tam bola zabezpečená. Momentálne sú v hre viaceré možnosti, ako by sa to dalo vyriešiť. Keďže je pred nami ešte séria stretnutí, neradi by sme predbiehali a vopred avizovali niečo, čo sa ešte môže zmeniť,“ dozvedeli sme sa z mesta.

Starosta Lunika IX Marcel Šaňa (SRK) berie návštevu hlavy katolíckej cirkvi veľmi vážne.

„Takúto návštevu sme tu ešte nemali. Viem, že na Slovensku osobne žiaden pápež rómsku komunitu nenavštívil, a práve preto je to pre nás výnimočná udalosť. Doslova pocta,“ vraví starosta.

Dodáva, že všetci sa na pápeža veľmi tešia, pretože vedia, že opätovná návšteva takejto osobnosti na Luniku IX môže prísť o niekoľko desaťročí. Ak vôbec.

„Naposledy bol na Slovensku Ján Pavol II., k nám však neprišiel. Zažijeme niečo mimoriadne.“

V tejto súvislosti musia podľa Šaňu zabezpečiť veľmi veľa nevyhnutných opráv, aby mal pápež čo najlepší pocit z návštevy sídliska.

Nechcú rozbiť papamobil, potrebujú nový most