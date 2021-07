V U.S. Steele sa vyjednáva, vedenie predloží odborárom nový návrh

Od 22. júna platí štrajková pohotovosť.

28. júl 2021 o 10:11 SITA

KOŠICE. Vyjednávanie so sprostredkovateľom o dodatku k platnej kolektívnej zmluve medzi odborármi a vedením spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) v utorok pokračovalo druhým kolom.

Vedenie spoločnosti by v stredu malo predložiť odborárom nový návrh týkajúci sa pracovného času a navýšenia taríf osobného hodnotenia.

Uviedol to predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

Vyjadria sa po doručení návrhu

„Na utorkových rokovaniach sa dohodol ďalší postup, to znamená, že vedenie nám do konca dnešnej (streda) pracovnej zmeny predloží návrh nových podmienok ohľadom pracovného času a navýšenia taríf osobného hodnotenia. My sa k tomu máme vyjadriť do 2. augusta, takže proces vyjednávania pred mediátorom stále pokračuje,“ uviedol Varga.

Ako ďalej dodal, o konkrétnych podmienkach návrhu bude informovať, keď dostane jeho písomné vyhotovenie od vedenia USSK.

Nenašli spoločnú reč

Odborári v spoločnosti U. S. Steel Košice vyhlásili 22. júna štrajkovú pohotovosť.

Od marca tohto roku sa totiž nepodarilo zamestnávateľovi so zástupcami zamestnancov nájsť spoločnú reč pri vyjednávaní o obsahu mzdového dodatku k platnej kolektívnej zmluve.

Po piatich kolách rokovaní tak odborári zavolali na ďalšie konanie sprostredkovateľa. Spornou otázkou pri vyjednávaniach sa stala najmä otázka týždenného pracovného času zamestnancov.

Odborári požadujú zachovanie súčasnej dĺžky týždenného pracovného času zamestnancov.

V utorok počas pokračovania kolektívneho vyjednávania protestovala časť zamestnancov priamo pred budovou v areáli firmy, kde rokovania prebiehali.

