Košická župa vypraví počas návštevy Svätého Otca približne 100 autobusov

Pomôže aj s umeleckou produkciou.

28. júl 2021 o 15:30 SITA

KOŠICE. S organizáciou návštevy Svätého Otca na Slovensku pomáha aj Košický samosprávny kraj (KSK). Župa vypraví 14. septembra, keď Svätý Otec navštívi Košice, mimoriadne autobusové spoje, ktoré budú zvážať veriacich z jednotlivých farností.

Kraj vypraví približne 100 autobusov, z toho dôvodu bude upravený aj cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy v kraji.

V stredu o tom informoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) a arcibiskup Bernard Bober.

„Je dôležité, aby všetkým, ktorí majú záujem stretnúť sa s pápežom, to bolo umožnené. Keďže väčšina ľudí príde z iných miest, nielen z mesta Košice, Košický samosprávny kraj vypraví mimoriadne autobusové spoje. Osobitne oslovíme zariadenia sociálnych služieb s možnosťou individuálnej prepravy hendikepovaných vo vekovej kategórii 15 – 30 rokov, s ktorou sa Svätý Otec stretne na štadióne Lokomotívy. Je pre nás dôležité, aby aj tieto skupiny osôb pocítili, že máme záujem sprostredkovať im toto jedinečné duchovné obohatenie,“ uviedol Rastislav Trnka.

Kyvadlová doprava

Mimoriadne autobusové spoje budú jazdiť k záchytným parkoviskám, ktoré budú zriadené v Košiciach, k štadiónu Lokomotívy bude premávať kyvadlová doprava.

Každý, kto má záujem dopraviť sa niektorým z mimoriadnych autobusových spojov do Košíc, môže svoj záujem nahlásiť priamo vo svojej farnosti do 20. augusta.

„V súčasnosti pripravujeme všetko potrebné na to, aby sme návštevu Svätého Otca dobre zvládli. Na to je potrebné aj to, aby sme spolupracovali. Chcel by som vyzdvihnúť aktívnu súčinnosť Košického samosprávneho kraja, ktorá sa týka príprav návštevy. Jednotlivé farnosti sme už informovali o možnosti dať sa zaočkovať výjazdovou očkovacou službou kraja a informovali sme ich aj o možnosti využiť mimoriadne autobusové spoje, ktoré budú vypravené 14. septembra,“ povedal arcibiskup Bernard Bober.

Zaočkujú Janssenom

Keďže na programe pri príležitosti návštevy pápeža sa podľa doterajších informácií budú môcť zúčastniť iba plne zaočkovaní, KSK zriadi simulované očkovacie centrá aj vo farnostiach.

Podľa záujmu veriacich bude zverejnený harmonogram očkovania.

Očkovať sa tu bude jednodávkovou vakcínou Janssen od výrobcu Johnson&Johnson, pri ktorej sa za plne zaočkovaného považuje človek po 21 dňoch od podania očkovacej látky.

Záujem o očkovanie vo farnostiach môžu veriaci nahlásiť do 4. augusta.

V programe až 200 umelcov

KSK bude pomáhať aj zo zabezpečením umeleckej produkcie počas 14. septembra.

Do hudobného programu na štadióne Lokomotívy v Čermeli sa zapojí približne 200 umelcov, ktorí vystúpia pred a po návšteve Svätého Otca.

„Pre tých, ktorí sa nedostanú priamo do areálu Lokomotívy, vytvoríme priestor pri štadióne, kde bude možné sledovať priebeh programu. Okrem toho sme Arcibiskupskému úradu poskytli pomoc v súvislosti so zabezpečením dobrovoľníkov,“ dodal Trnka.