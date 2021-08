S džípom cúval na parkovisku, prešiel seniorku. Zomrela na mieste

Tragická nehoda sa stala v Košiciach.

2. aug 2021 o 14:42 Kristián Sabo

KOŠICE. K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok okolo poludnia na parkovisku za reštauráciou a predajňou nábytku na Pražskej ulici v Košiciach.

Z doposiaľ neznámych príčin vodič terénneho vozidla Jeep Grand Cherokee zachytil pri cúvaní 76-ročnú dôchodkyňu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Náraz si nevšimol, pasažieri v aute zaregistrovali len to, že po niečom prešli.

Na zemi ostala nehybne ležať žena, ktorá sa zrejme vracala z nákupu z neďalekého obchodného centra.

Oživovali ju okoloidúci

Okamžite po nehode sa snažili podať žene pomoc viacerí okoloidúci. Žiaľ, neúspešne.

„Išla som po Pražskej ulici, smerom k parkovisku. Keď som prišla k rohu budovy, zbadala som, že pani ležala smerom ku kanálu dole tvárou. Chceli sme ju otočiť,“ povedala nám na mieste jedna zo zachraňujúcich žien.

Doplnila, že okamžite volali záchranku. Z operačného strediska im dávali inštrukcie, čo majú robiť.

„Oživovali sme ju so slečnou, ktorá išla taktiež okolo. Vodič auta bol v šoku, vravel, že nič necítil, žiaden náraz. Pani zrejme išla z nákupu, asi sa chcela vyhnúť autu, zrejme sa postavila do uhla, kde ju vodič nemohol vidieť. V aute bol okrem vodiča aj spolujazdec. Obaja pozerali dozadu pri cúvaní. Jeden do spätných zrkadiel, druhý cez zadné okno,“ povedala nám.

Ženu vraj vôbec nevideli

Spolujazdec z auta Jeep Grand Cherokee nám povedal, že po roku išiel prvýkrát do práce. Spolu s kamarátom chceli ísť na obed.

„Vošli sme na parkovisko pred reštauráciou. Bolo plné. Biele auto však začalo cúvať, chceli sme mu uvoľniť cestu a cúvali sme tiež. Ešte sme si vraveli, že budeme mať miesto na parkovanie. Obzerali sme sa, či niekto nejde. Zrazu sme zacítili náraz, ako keby koleso spadlo do kanála,“ povedal nám tesne po nehode spolujazdec.

Nevedel si vysvetliť, ako sa tam žena dostala.

„Netuším. Nemohla byť nižšie ako zadné sklo. Že sme ju prešli, to sme zbadali, až keď sa objavila pred autom. Zboku sme predtým videli nákupnú tašku, najprv sme si mysleli, že to nadskočenie auta spôsobila ona. Zostal som v takom šoku, že som ani nebol schopný zavolať záchranku. Namiesto čísla 155 som vytočil políciu 158. Podobne bol na tom aj kamarát. Nebol som schopný hovoriť.“

Muž bol v takom šoku, že po tom, čo sa dozvedel, že náraz žena neprežila, sa zložil. Podlomili sa mu kolená a klesol k zemi. Tam sa začal modliť.

„Myslel som si, že si urobím vodičák, po tomto viem, že nikdy. Aj keby autá riadili len roboty. Je to strašné nešťastie,“ uzavrel spolujazdec z terénneho auta.

Polícia skúma aj kamerové záznamy

Dopravnú nehodu začala na mieste vyšetrovať polícia. Tá skúma aj kamerové záznamy z okolitých budov, ktoré by ukázali, ako k nehode došlo.

Na miesto bol privolaný aj expert z odboru dopravy.

„Môžeme potvrdiť, že došlo k tragickej nehode medzi osobným autom a chodkyňou. Žiaľ, tá zraneniam podľahla na mieste. Miera zavinenia a okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ povedal nám riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Vladimír Chovaník.