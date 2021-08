Bociany v Ždani zabila elektrina. Pristáli na stĺpe vysokého napätia

Pomôcť im chceli hasiči aj elektrikári.

3. aug 2021 o 12:40 Kristián Sabo

ŽDAŇA. Dva bociany prišli v pondelok podvečer o život po tom, čo pristáli na stĺpe vysokého napätia.

K udalosti došlo na Širokej ulici v Ždani v okrese Košice – okolie.

Na skutočnosť, že niečo nie je s vtákmi v poriadku, upozornili hasičov obyvatelia.

„Na mieste zasahovali hasiči z Čane. Mali sme nahlásené dva bociany, z ktorých jeden zostal visieť na elektrickom trafe a druhý bol na zemi. Oba už boli po našom príchode uhynuté,“ vysvetlili hasiči.

Doplnili, že jeden z bocianov bol na stĺpe vysokého napätia pod prúdom.

Preto si vyžiadali aj zásah poruchovej služby elektrární.

„Po príchode poruchovej služby sme zhodnotili, že prídu k stĺpu s plošinou a odpoja prúd, keďže my pod napätím zasahovať nemôžeme. Zároveň uviedli, že uhynutého bociana dajú dole a ak by to bolo nevyhnutné, tak nás opäť privolajú,“ uzavreli hasiči.

Vypínali 22-tisíc voltov

Starosta Ždane Ján Kokarda (nezávislý) nám povedal, že bociany v ich obci hniezdia a tentoraz mohlo ísť o nejakú anomáliu.