Z plavčíka neurobí záchranára tričko s nápisom, ale kurz

Úvodnou previerkou schopností neprejdú všetci.

8. aug 2021 o 0:00 Monika Almášiová

To, či sa v bazéne budeme cítiť bezpečne, ovplyvňuje aj pohľad na plavčíkov, ktorí na nás dávajú na kúpaliskách pozor. Platia pre nich prísne pravidlá a bez absolvovania kurzu sa plavčíkmi stať nemôžu. Podľa vedúceho školiaceho zariadenia Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža MAREKA MARCINČINA je záujem o kurzy veľký, no nie každý prejde úvodným sitom. A ak sa mu to podarí, pri bazéne má čo robiť s ľudskou aroganciou a opilcami.

Každý plavčík stojaci pri bazéne musí mať absolvovaný kurz? Nemôže tam majiteľ kúpaliska postaviť hocikoho, kto vie plávať?

- Za vyškolených plavcov - záchranárov zodpovedá vedúci prevádzky daného zariadenia, ktorého kontrolným orgánom je Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR a je povinný zamestnať len vyškoleného plavčíka.

Koľko plavčíkov musí byť pri jednom bazéne?

- Každý bazén do 25 metrov musí mať minimálne jedného plavca - záchranára, 50 metrový bazén musí mať minimálne dvoch a otvorené vodné plochy nie sú presne stanovené, vo vyhláške je napísané, že musí byť dostatočný počet plavčíkov.

Aký je záujem ľudí o plavčícke kurzy? Koľko vlastne ročne vyškolíte plavčíkov?

- O plavčícke kurzy je obrovský záujem, avšak nie všetci sú schopní prejsť vstupnými testmi kurzov. Ročne školiace strediská Vodnej záchrannej služby Slovenského červeného kríža v Prešove, Liptovskom Mikuláši a Bratislave vyškolia približne 500 nových plavcov - záchranárov. Záujem o tieto kurzy kulminuje v jarných mesiacoch, keďže veľa absolventov kurzov pracuje brigádnicky na dohodu v letných mesiacoch.

Čo všetko musí záujemca zvládnuť ešte pred kurzom? Stačí, že vie dobre plávať kraul? Alebo musí mať obsažnejšie schopnosti a vedomosti?

- Každý kvalifikačný stupeň má svoje vstupné testy, ktorých obtiažnosť je závislá od toho, či ide o plavca - záchranára zameraného na bazény alebo na otvorené vodné plochy. Vstupné testy sú zamerané na plaveckú gramotnosť záchranára a samozrejme, musí byť po zdravotnej stránke schopný absolvovať kurz a vykonávať túto profesiu. Plavecké testy preverujú ovládanie plaveckého spôsobu kraul a prsia, druhá zložka je plávanie pod vodou, keďže veľa záchranárskych zručností prebieha pod vodou, aby topiaci nemal kontakt so záchranárom.