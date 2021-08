Košického notára Kavečanského obvinili zo sprenevery milióna eur

Súd bude rozhodovať o väzbe.

6. aug 2021 o 14:01 Róbert Bejda

KOŠICE. Začiatkom mája tvrdil na polícii, že ho neznámi ľudia uniesli a on sa vykúpil štyrmi miliónmi eur.

Dnes košický notár Vojtech Kavečanský čelí trestnému stíhaniu pre spreneveru. Obvinenie obsahuje až deväť skutkov.

Kavečanský je údajne od stredy v policajnej cele. V piatok predpoludním košická prokuratúra podala na súd žiadosť o jeho väzobné stíhanie.

Cez víkend o ňom má rozhodovať Okresný súd Košice I.

Vyplatil štyri milióny?

Kavečanský sa po prvý raz zviditeľnil v máji, keď sa mal stať obeťou trestného činu.

„Môžem potvrdiť, že vo vami uvedenom prípade vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu vydieračského únosu. Vzhľadom na to, že v danej veci sa vykonávajú procesné úkony, nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedla Mésarová v polovici mája.

Nám sa z policajného zdroja podarilo zistiť aj bližšie podrobnosti. Podľa nich mal doteraz neznámy muž ešte 29. apríla osloviť notára pred jedným z košických nákupných centier. Požiadať ho mal o overenie podpisu na druhý deň v jednej z obcí v okrese Košice-okolie.

Keď tam Kavečanský svojím autom prišiel, zastalo pri ňom neznáme vozidlo. Vystúpili z neho dve osoby, ktoré ho pod hrozbou ublíženia jeho rodine prinútili sadnúť do auta a vrátiť sa do Košíc. Údajne z trezora v úrade musel vybrať štyri milióny eur v hotovosti a tie 1. mája odviezť na odpočívadlo do Rakúska. Až potom mali únoscovia notára prepustiť.

Polícia začala vyšetrovanie

Polícia odvtedy preverovala všetky okolnosti notárom podaného svedectva a pátrala po údajných únoscoch.