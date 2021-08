Košičania zaplatia viac, štátna tepláreň zvýšila variabilnú zložku o 32 percent

Koľko presne, závisí od mestskej firmy.

9. aug 2021 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Už od 1. augusta si štátna Tepláreň Košice (TEKO) ako výrobca tepla účtuje zvýšené ceny variabilnej zložky za jeho dodávku pre distribútorov.

Deje sa tak na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý akceptoval návrh Teplárne na úpravu cien.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Občan: O znížení tlačovka, o zvýšení ticho

Košičan v podnete redakcii Korzára pripomína, že keď na jeseň 2020 oznamovala Tepláreň zníženie cien tepla pre Košičanov, urobila tlačovú besedu. „Teraz sú ticho. Nejde pritom len o také obyčajné zvýšenie, ale rovno o 16,4 percenta (výsledná cena v druhom polroku 2021 po zvýšení variabilnej zložky o 31,81 % - pozn. red.). Preto náklady na domácnosť v druhom polroku budú vyššie priemerne asi o 6,86 eura za mesiac,“ tlmočí občan údaje z rozhodnutia regulátora.

Poukázal aj na to, že zvýšenie cien štátnej firmy TEKO ako výrobcu tepla spôsobí jej najväčšiemu odberateľovi, košickej distribučnej firme Tepelné hospodárstvo (TEHO) v auguste stratu, keďže TEHO muselo tiež žiadať regulačný úrad o úpravu svojej ceny, ktorá sa odvíja od ceny Teplárne, no mestský podnik rozhodnutie ÚRSO stále nemá, a tak so zvýšením cien ešte musí čakať.

TEHO: Nemáme rozhodnutie ÚRSO

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok TEHO vráti Košičanom za teplo vyše 1,1 milióna eur Čítajte

Informáciu o zvýšení cien tepla zo strany TEKO nám potvrdil aj ekonomický námestník riaditeľa TEHO Štefan Ferencz.