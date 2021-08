V okrese Košice-okolie plánujú opraviť takmer 50 kilometrov ciest

Úsek medzi Čaňou a Gyňovom dokončili.

10. aug 2021 o 14:19 SITA

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje opraviť v okrese Košice-okolie takmer 50 kilometrov ciest.

V pondelok oficiálne ukončili opravu problémového úseku medzi obcami Čaňa a Gyňov. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„V rámci kraja je asi najhorší stav ciest v okrese Košice-okolie. Aj preto sa počas leta kapacity krajskej správy ciest sústredili na cesty II. a III. triedy, ktoré neprešli väčšou rekonštrukciou prakticky od ich výstavby. Dlhodobo kritizovaným úsekom bolo aj spojenie obcí Čaňa a Gyňov. Namiesto plátania výtlkov sme na tejto ceste položili nový súvislý asfaltový koberec, vďaka čomu by mal byť prejazd týmto úsekom nielen komfortnejší, ale aj bezpečnejší,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Obnovili aj mosty

Okrem cesty spájajúcej obce Čaňa a Gyňov prešiel rekonštrukciou aj takmer trojkilometrový úsek medzi obcami Gomboš a Perín.

Kraj v tomto roku ukončil aj opravu cesty medzi Boliarovom a Bačkovíkom, ktorej súčasťou bola aj rekonštrukcia dvoch mostov v intravilánoch oboch obcí. Nový asfaltový koberec má aj cesta medzi Baškou a Bukovcom, v Nižnom Klátove a v Seni.

Opravy tiež prebiehali na úsekoch Hýľov – Zlatá Idka, medzi obcami Haniska a Čaňa a v Nižnej Myšli.

Bezpečnejšia a komfortnejšia doprava čaká cestujúcich aj pri prejazde 2,3 kilometra dlhého úseku medzi obcou Jasov a jeho časťou Počkaj.

Ďalšie opravy

Košický samosprávny kraj chce ešte počas leta opraviť cestu medzi obcami Kecerovce a Bunetice, Vajkovce smer Kráľovce, medzi Čečejovcami a Paňovcami aj úsek od obce Sady nad Torysou, časť Byster, v smere na obec Olšovany.

V septembri sa opravy dočkajú úseky Baška-spojka a Mudrovce-spojka.

„V okrese Košice-okolie sme opravili už viac ako 20 kilometrov ciest, v najbližších dňoch pribudne ďalších sedem kilometrov zrekonštruovaných vozoviek. Našich cestárov uvidíte na cestách, kým to počasie dovolí. V okrese Košice-okolie chceme do konca stavebnej sezóny zrekonštruovať do 50 kilometrov ciest,“ dodal Trnka.