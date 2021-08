Košičanov trápi neviditeľný hmyz. Napáda stromy, ľudí bodá a cicia im krv

Odborníci: Do konca augusta by mal zmiznúť.

12. aug 2021 o 0:00 Lenka Haniková

KOŠICE. V centre Košíc a v mestských častiach sa v posledných dňoch ľudia sťažovali na nepríjemný hmyz, ktorý je značne premnožený a zachytáva sa napríklad na oblečení, kvetoch či sadeniciach.

„Stretol som sa s tým osobne v centre mesta. Štípe to dosť silno, prirovnal by som to ku komárovi alebo ovadovi,“ napísal nám čitateľ z okolia Košíc. Podobné skúsenosti opisujú napríklad obyvatelia Furče či sídliska Nad jazerom.

O identifikáciu rozšíreného hmyzu sme požiadali niekoľko odborníkov na hmyz aj odborníkov zo Správy mestskej zelene v Košiciach.

Z mestského podniku nám potvrdili, že ide o sietničku platanovú, druh bzdochy. Je to invázny druh, ktorý sa v Európe od svojho prvého objavenia v roku 1960 veľmi rýchlo rozširuje.

Vyciciava rastlinné šťavy z listov platanov, ale ich výskyt zaznamenali pracovníci Správy mestskej zelene aj na jaseňoch, ktoré sú v sídliskových výsadbách hojne zastúpené.

„Vyskytuje sa na veľkých plochách južného Slovenska, je teplomilná a v Košiciach ju registrujeme už niekoľko rokov,“ priblížil referent pre styk s verejnosťou Peter Sasák.

Larvy tohto hmyzu dospievajú v júni.

Má len niekoľko milimetrov

Tento nepôvodný invázny druh zo Severnej Ameriky, ktorý svoj areál výskytu postupne rozširuje do severnejších oblastí, okrem rastlinných štiav dokáže svojím sosáčikom prebodnúť aj ľudskú kožu a cicať krv, kvôli čomu ide o nepríjemného škodcu.