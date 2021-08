V Košiciach na rozdiel od Prešova v noci lieky nezoženiete

Nonstop tu nefunguje ani jedna lekáreň.

15. aug 2021 o 0:00 Lenka Haniková

KOŠICE, PREŠOV. Mladú Košičanku v noci nečakane zasiahli vysoké horúčky a zimnica.

„Leteli sme vtedy rýchlo do nemocnice. Bol to silný zápal prsníka po pôrode, no lekáreň nikde. Pri takejto bolesti je rozdiel, či zoberiete liek okamžite alebo musíte čakať do rána, kým sa lekáreň otvorí,“ opisuje Košičanka Martina Marcinová.

V podobnej situácii majú Košičania už niekoľko mesiacov na výber len dve možnosti – ísť do nemocnice na urgentný príjem alebo počkať do rána.