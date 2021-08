Už sa dá registrovať na pápeža a zverejnili, koľko ľudí môže prísť do Prešova a Košíc

Informovali, ako postupovať a čo treba.

13. aug 2021 o 12:29 (aktualizované 13. aug 2021 o 13:26) Jaroslav Vrábeľ, TASR

Na tomto mieste na Luniku IX by malo stáť pódium. Buď za plotom alebo na ulici. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE, PREŠOV. V piatok dopoludnia okolo 11. hodiny spustili registráciu na verejné podujatia septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku.

Informoval o tom bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Záujemcovia sa môžu registrovať na štyri miesta, a to do Košíc na Lunik XI, na košický štadión Lokomotívy, do Prešova a Šaštína.

Preveria zaočkovanosť, až potom bude vstupenka

Ľudia, ktorí sa zaregistrujú na webe navstevapapeza.sk, dostanú ako vstupenku lístok s QR kódom, ktorý si musia priniesť na podujatie.

Po zaregistrovaní príde účastníkovi do 24 až 48 hodín potvrdzovací e-mail spolu s linkom, na ktorom si môže overiť, v akom stave je jeho registrácia.

Tá bude podliehať kontrole Národného centra zdravotníckych informácií, ktorý na základe rodného čísla najprv overí podmienku zaočkovanosti.

Spoločne s následne vydanou vstupenkou bude potrebné pri vstupe predložiť aj doklad totožnosti.

Podľa kódu zistia, kde presne bola infekčná osoba

„Zároveň máme povinnosť od Úradu verejného zdravotníctva SR zabezpečiť trasovanie kontaktov v prípade, že sa na podujatí vyskytne infekčná osoba," povedal Štefan Dobák z technickej sekcie prípravného tímu s tým, že na základe QR kódu tiež budú môcť zistiť, v ktorom sektore sa infekčná osoba nachádzala.

Návštevník môže k sebe doregistrovať deti do 12 rokov, pričom rodiny s deťmi do 12 rokov budú mať vyčlenené samostatné sektory. Na podujatiach bude aj sektor so zvýšenou asistenciou.

Dobák upozornil, že nezaočkované deti nad 12 rokov nemajú možnosť ísť na podujatie. Dodal, že nie je obmedzené, kto môže zaregistrovať deti do 12 rokov, teda nemusí to byť len ich rodič, a nie je obmedzený ani počet týchto detí.

Ľudia, ktorí sa nemôžu zaočkovať a chcú sa zaregistrovať na podujatie, sa majú obrátiť na call centrum, ktoré zriadili, a také prípady budú riešiť individuálne.

Kapacita pre desiatky tisíc ľudí

Ako na tlačovej konferencii uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, v utorok 14. septembra dopoludnia v Prešove pred Mestskou halou očakávajú na liturgii pápeža Františka účasť 50-tisíc veriacich a popoludní v Košiciach na štadióne Lokomotívy 35-tisíc.

Ďalších 15-tisíc môže stretnutie Svätého Otca s mládežou sledovať vo vonkajšej časti areálu štadióna na veľkoplošných obrazovkách.

Na Lunik IX, kde sa v utorok podvečer pápež prihovorí k rómskej komunite, môže prísť 15-tisíc ľudí a aj tam v prípade potreby vedia kapacitu rozšíriť, povedal Kramara.

Podľa neho o deň neskôr na púti v Šaštíne predpokladajú účasť až 350-tisíc osôb.

Hovorca tiež informoval, že spolu s Františkom priletí na Slovensko okolo 80 zahraničných novinárov.

