Zmätok. Čašník chce obsluhovať len nezaočkovaných, iní sa boja násilností

Oranžová na covid automate. Majiteľ: Mali rozhodnúť ako Stalin, nie nechať všetko na nás.

14. aug 2021 o 0:00 Judita Čermáková, Kristián Sabo

KOŠICE, POPRAD. Nový covid automat zaradil viacero okresov na východe Slovenska do oranžovej farby, ktorá značí ostražitosť.

Zmena sa dotkne fungovania reštaurácií, kaderníctiev či fitnes centier.

Covid automat zavádza od pondelka päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring) cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia)

Dostali tri možnosti, majú si vybrať

A od pondelka bude zo všetkých okresov iba deväť v oranžovej farbe - a akurát len na východe.

Ide o okresy Gelnica, Košice I.- IV, Košice-okolie, Poprad, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

Oranžová znamená určité reštrikcie, ktorým sa musia prevádzky prispôsobiť.

Reštaurácie si môžu vybrať z troch možností. Prvá je, že obslúžia len kompletne zaočkovaných. Vtedy by nemali žiadne obmedzenia.

Druhá alternatíva predstavuje skupinu očkovaných, testovaných či s potvrdením o prekonaní covidu.

V takom prípade môžu v interiéri sedieť v oranžovej fáze za stolom štyria zákazníci, prípadne viacerí, ak sú z jednej domácnosti. Stoly musia byť v 2-metrových rozostupoch a na terasách žiadne obmedzenia nie sú.

Treťou možnosťou je, že sa rozhodnú obslúžiť každého, bez rozdielu, teda aj nezaočkovaných. V tom prípade budú môcť zákazníkov usadiť len na terase. A to maximálne desiatich v jednom momente.

Najradšej by obsluhoval nezaočkovaných

V jednej z reštaurácií v centre Košíc, ktoré sme navštívili, obsluhovali všetkých zákazníkov.

Väčšina síce sedela na terase, no našli sa aj skupinky v interiéri.

Čo bude od pondelka, to zatiaľ pracovníci netušia, no zákazníkov sa vzdať nechcú.

„Pozrite sa, ja nie som zaočkovaný. Pokiaľ by to bolo na mne, ja by som obsluhoval iba nezaočkovaných. Ťažko povedať, čo šéf vymyslí,“ uviedol jeden zo zamestnancov.

Dodal, že je to veľmi ťažká voľba, pretože o prácu prísť nechcú, no na druhej strane ich stále niekto tlačí k zmenám pravidiel.