Lešenie a plot v centre Košíc zmiznú, opravu prerušia, pápež prejde, všetko vrátia

Aj vo Vatikáne je lešenie, vraví Bartková.

19. aug 2021 o 20:25 Jana Ogurčáková, Monika Almášiová

KOŠICE. Pápež František navštívi metropolu východu už o necelý mesiac, v utorok 14. septembra.

Ráno o deviatej priletí na košické letisko, najprv ide do Prešova, popoludní sa vráti do Košíc a večer o 18.30 odletí späť do Bratislavy.

V Košiciach absolvuje dve stretnutia s veriacimi.

„V Košiciach sa Svätý Otec prihovorí najprv na Luniku IX a potom na stretnutí mladých na štadióne Lokomotívy, kam môžu prísť nielen mladí zo Slovenska, ale aj všetci, ktorí majú túžbu naživo stretnúť Svätého Otca a vypočuť si jeho posolstvo v príhovore,“ uviedol hovorca Arcibiskupského úradu Jaroslav Fabian.

Obrazovka pri Dolnej bráne

Pre každého účastníka stretnutia platí povinná registrácia, v ktorej si vyberie miesto stretnutia.

Okrem Lunika IX a Lokomotívy sa však pápež objaví aj v centre Košíc.