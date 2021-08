Holubí trus narúša Dóm sv. Alžbety. Cez klenby dnu tečie špinavá voda

Proti vtákom namontujú siete a hroty.

24. aug 2021 o 11:22 TASR

KOŠICE. V Dóme sv. Alžbety v Košiciach v uplynulých dňoch začali s odstraňovaním nánosov vtáčieho trusu, ktorý narúša jeho interiér.

Prostredníctvom projektu, ktorý sumou 18 500 eur podporilo Ministerstvo kultúry SR, sa im podarí odstrániť havarijný stav. Potrebné sú však aj ďalšie financie.

Za košickú arcidiecézu – Rímskokatolícku farnosť sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach to povedal kurátor Tomáš Harbuľák.

„Vtáctvo, ktoré hniezdi nad podkrovím katedrály, znečisťuje už niekoľko rokov svojím trusom podkrovie národnej kultúrnej pamiatky, ktoré v podobe nebezpečného biologického materiálu narúša aj interiér katedrály, nakoľko z prieduchov klenieb padá do presbytéria a lode chrámu, a to aj počas bohoslužieb a turistických sprievodov,“ povedal s tým, že následne začala dovnútra cez klenby pretekať špinavá voda.

„Je to riziko a naozaj vážny akútny stav," doplnil.

Zábrany proti vtákom

Primárnym zámerom projektu je akútna sanácia podkrovia tejto sakrálnej kultúrnej pamiatky, ako aj dezinfekcia podkrovných priestorov.

Zamedziť by sa malo aj príletu holubov do priestorov nad klenbami katedrály osadením zábran proti vlietaniu vtáctva do podkrovia.

„Nad klenbami v podkroví sa v súčasnosti zhromažďuje veľké množstvo holubov, ktoré tieto priestory znečisťujú, zároveň rozvetrávajú, ohrozujú nedávno zrekonštruované časti aj iných priestorov, ako sú schodiská vedúce na povalu, krovy, elektrifikáciu nachádzajúcu sa v podkroví,“ spresnil Harbuľák s tým, že pre udržateľnosť optimálneho stavu je nutné zamedziť opätovnému náletu vtákov do priestorov podkrovia.

Len základné opatrenia

Urobiť by tak mali odborným inštalovaním komplexnej ochrany proti vtákom, hrotového systému proti náletu vtákov, inštalovaním bariér proti holubom. Osadiť plánujú drôtené siete do všetkých vetracích a okenných otvorov na schodiskách a v podkroví kostola, ktoré zatiaľ podobnými zábranami nedisponujú.

Harbuľák dodal, že z financií v rámci projektu sa im podarí urobiť len základné opatrenia.

„Vyžadovalo by si to aj ošetrenie kameňa a zvetraného dreva. Z týchto zdrojov to však nevyjde,“ doplnil s tým, že na budúci rok sa preto plánujú opäť uchádzať o podporu v projekte.