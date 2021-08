Opatrenia v škole. Triedy sa nemajú miešať, v praxi sa to nedá splniť, vraví riaditeľka

Školský rok bude s domácim testovaním.

29. aug 2021 o 0:00 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Počas leta v Košiciach rekonštruovali tri desiatky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Pred 2. septembrom sa vo veľkom upratuje, ale aj študujú desiatky strán pravidiel fungovania.

Riaditelia sa zhodujú, že po dvoch školských rokoch striedavého dištančného a prezenčného vyučovania už všetci potrebujú jeden, ktorý sa bude čo najviac podobať na tie pred pandémiou.

Vo väčšine škôl sa rekonštrukčné práce končia posledným augustovým dňom, no stále sú aj také, kde sa všetko urobiť nestihlo.

Stavbyvedúci zohnal tehly, mal radosť

Jednou z nich je aj Základná škola Bernolákova 16. Jej riaditeľka Mária Blanárová vysvetľuje, že robotníci pracujú už od júna, no vestibul v jednom z traktov ešte hotový nie je.

„Betónovala sa vrchná časť, to musí zaschnúť. Museli sme si dať na prácach záležať, aby steny nezačali praskať,“ hovorí a ukazuje na rozrobenú miestnosť.

Zvonku prepojenie jedálne a tried ešte stojí na podperách.

„Do konca septembra by to mohlo byť hotové, pre koronu je nielen problém s cenami stavebných prác, ale aj s materiálom. Stavbyvedúci mi celý šťastný hovoril, aký je rád, že zohnali tehly,“ dodáva Blanárová.

Nová palubovka

Deti aj ich rodičia budú musieť strpieť menší komfort, no podľa riaditeľky na opravu tejto časti školy čakali veľmi dlhý čas a na stav upozornili aj rodičia.

„Budova školy má päťdesiat rokov, keď dnes prší, zateká nám strecha, aj to by bolo potrebné opraviť,“ pridáva Blanárová do zoznamu opráv ďalšiu položku.

„Mesto nám uvoľnilo peniaze aj na opravu palubovky v športovej hale. Na škole bývali hádzanárske triedy, trénujú tu extraligisti. Výmena sa už deje, mám prísľub, že by to malo byť hotové do začiatku školského roka a ak by aj nie, máme ešte starú telocvičňu a kým bude vonku pekne, môžu deti cvičiť tam.“

Dobrovoľné domáce testovanie detí

Okrem stavebných úprav aktuálne zamestnávajú riaditeľku a celý učiteľský zbor aj covidové opatrenia.