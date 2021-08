Organ v Opátskom chráme v Jasove obnovili

Unikátny nástroj zničil pred päťdesiatimi rokmi požiar.

27. aug 2021 o 17:11 TASR

JASOV. Organ v Opátskom chráme v Jasove v okrese Košice-okolie, ktorý zničil požiar, obnovili. Po 53 rokoch tak opäť funguje v plnom rozsahu.

Nástroj slávnostne požehnali v piatok a plánujú ho využívať aj na koncertné účely. Informoval Jozef Vaško z Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasov, ktorý je zároveň organistom Opátskeho chrámu.

Jasovský opát Ambróz Martin Štrbák pripomenul, že kláštorný Kostol svätého Jána Krstiteľa zasiahol v roku 1968 požiar, pričom oheň najviac zasiahol fresku sv. Cecílie a organ. Pri hasení do nástroja vošla aj voda.

Slovenský unikát

Pred obnovou fungoval približne z jednej štvrtiny a hrať na ňom bolo podľa Vaška veľmi náročné.

„V roku 1994 bolo urobených štyri alebo päť registrov. V roku 2017 sme sa rozhodli, tým že máme 900. výročie rádu premonštrátov, ktoré budeme oslavovať 24. decembra, že necháme opraviť aj tento organ,“ povedal Štrbák.

Nadviazali tak na obnovu fresky, ktorá sa nachádza nad ním. Celková cena prác na organe bola 120 000 eur, opátstvo ich financuje z vlastných zdrojov. Obnovu môže podporiť aj verejnosť.

Podľa organistu Gabriela Biesa, ktorý sa na obnove organa z roku 1942 podieľal, ide o unikátny nástroj v rámci celého Slovenska. Ako spresnil, nachádza sa na dvoch miestach v kostole.

Možno ho ovládať buď z chóru, kde je disponovaná väčšia časť nástroja alebo prostredníctvom mobilného hracieho stola, ktorý sa nachádza v lodi kostola.

„Je to rýdzi romantický nástroj, ktorý bol postavený dvomi svetovými firmami,“ dodal.

Vzácny artefakt

Na piatkovej slávnosti v Jasovskom kláštore bol aj vzácny artefakt – neogotická monštrancia z druhej polovice 19. storočia. Na túto príležitosť ju zapožičalo Slovenské národné múzeum (SNM).

„Po 71 rokoch slúžila tomu, na čo bola vyrobená. Vyrobená bola presne pre tento chrám. Bola zoštátnená a dnes je jej vlastníkom Slovenská republika. My sa budeme snažiť nejakým spôsobom dohodnúť so Slovenskom, aby bola použitá na ten cieľ, na ktorý má byť – aby nebola skrytá v trezore. V SNM máme päť nehnuteľností, aj v súvislosti s nimi začíname rozprávať o tom, akým spôsobom by sme sa k nim vedeli dostať. Pevne verím, že sa nám to podarí. Myslím si, že sme na dobrej ceste,“ doplnil Štrbák.