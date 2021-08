Košický Večer: Ako uloviť podpis od Sagana a nemiešať deti vo vynovených školách

Pestré čítanie z metropoly východu.

29. aug 2021 o 22:00 Marián Špacai

Škola volá, triedy sa miešať nemajú. To sa ľahko povie

Nové vybavenie odbornej učebne v jednej z košických škôl. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Deti sa v pyžame presúvajú z postele pred počítač, aj takto vyzeralo vyučovanie v minulom školskom roku. Ten nový už klope na dvere a takýto obrázok by sa opakovať nemal.

Školy už nebudú zatvárať plošne, sľubuje minister.

Triedy sa však miešať nemajú, znie jedno z odporúčaní. Ľahko sa to povie, ťažšie zrealizuje.

"Máme schválených desať oddelení školského klubu detí, ale štrnásť tried prvého stupňa," vysvetľuje jednoduchú matematiku riaditeľka jednej z košických škôl.

Nielen o covid opatreniach sme sa zhovárali so zástupcami košických školských zariadení pred prvým školským dňom.

Nazreli sme aj priamo dovnútra, ako sa kde a čo skrášlilo. Lebo rekonštruovalo sa počas prázdnin jedna radosť, až v troch desiatkach škôl.

Ako to vyzeralo, posúďte sami v našej fotogalérii pri článku plnom zaujímavých informácií.

Autogram od Sagana? Chce to šťastie, ale pozor na SBS

Hviezdneho Petra Sagana postráži SBS aj v Košiciach. (zdroj: TASR)

Peter Sagan sa predstaví na košických cestách. Hviezda svetovej cyklistiky totiž definitívne potvrdila účasť na pretekoch Okolo Slovenska, ktoré onedlho odštartujú práve v našom meste.

Čo to znamená? Okrem iného možnosť získať od neho autogram, ale na to bude treba obrovské šťastie. Darmo, opatrenia v boji proti korone nepustia. Nielen preto však chráni Sagana na všetkých pretekoch súkromná bezpečnostná služba. A inak do nebude ani u nás.

Hlavný dôvod je ten, aby ho doslova nezvalcovali fanúšikovia. Lebo tých má množstvo a každý by sa chcel k nemu dostať na telo.

Ak aj nezískate jeho podpis, budete si môcť aspoň vyskúšať na svojom bicykli tú istú trať, na ktorej on bude súťažiť.

Ako to bude v meste vyzerať, to nám prezradili organizátori.

Dobrodružný život, záhadná smrť. Bojoval proti nacistom

Pamätník Ľudovíta Kukorelliho v areáli Leteckej fakulty Technickej univerzity. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Utekal policajtom oknom na WC, dokázal sa mesiace skrývať na neznámom mieste. Vedel sa prestrojiť s ryšavo nafarbenými vlasmi a vložkou na spodnú peru, používal krycie meno. Jeho smrť je zahalená rúškom tajomstva.

To nie sú opisy hrdinu z akčného filmu, aj keď filmy o ňom nakrútené boli. A hrdina bol, o tom niet pochýb.

Bol to však naozaj reálny človek, bojovník protifašistického odboja.

Ľudovíta Kukorelliho pripomínajú v Košiciach pamätníky a Milan Kolcun vám v obľúbenej rubrike ozrejmí, kde ich nájsť.

Chlapca bili, zastal sa ho, skončil v putách

Drevný trh pred sto rokmi. (zdroj: Knižničný fond VKJB)

Aj týmto prípadom žili Košice pred 100 rokmi.

Ľudí však trápil aj výpadok električkovej dopravy a zhasnuté svetlá. Tiež bytová núdza a nevýhodné podnájmy.

Presuňte sa v čase do histórie v našom tradičnom seriáli.

