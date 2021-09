Minúta po minúte: Agresívny dav blokuje dopravu v Bratislave, polícia použila slzotvorný plyn

Protesty v Košiciach sa skončili.

1. sep 2021 o 13:27 (aktualizované 1. sep 2021 o 17:57) Jaroslav Vrábeľ, Jana Ogurčáková, Michal Lendel, Kristián Sabo, Judita Čermáková, Patrik Sopóci, TASR

Protesty v Košiciach a v Bratislave sledujeme minútu po minúte

17:55 Premávka liniek mestskej hromadnej dopravy v Bratislave v oblasti Hodžovho námestia je prerušená. Linky premávajú odklonom. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.

Odklon dotknutých liniek je zabezpečovaný operatívne v závislosti od aktuálnej priepustnosti jednotlivých komunikácii. Linka 31 obojsmerne ide od zastávky Chatam Sófer cez Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Legionársku – Šancovú – Trnavské mýto.

Linka 39 obojsmerne od zastávky Chatam Sófer cez Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Krížnu – Trnavskú cestu, linka 80 od Petržalky má skrátenú trasu po Most SNP.

Linka 93 obojsmerne premáva od zastávky Aupark cez Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Legionársku – Šancovú až na Hlavnú stanicu. Autobusy linky 83 premávajú obojsmerne od zastávky Aupark cez Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie – Dostojevského rad – Karadžičovu – Legionársku – Šancovú a od zástavky Sokolská na svoju trasu.

Linka 212 ide obojsmerne cez Mlynské nivy - Karadžičovu – Legionársku – Šancovú – Pražskú, linka 207 obojsmerne cez zastávky Záhradnícka - Karadžičova – Legionárska – Šancová – Pražská – Prokopa Veľkého a od zastávky Depo Hroboňova na svoju trasu. Linka 203 z Koliby má skrátenú trasu po Kollárovo námestie.

17:39 Polícia musela použiť slzotvorný plyn voči časti demonštrantov, ktorí blokujú cesty na Hodžovom námestí v Bratislave. Niektorí demonštranti sa totiž správajú k policajtom agresívne a nadávajú im.

Došlo aj k potýčkam medzi demonštrujúcimi a políciou. Pri jednej z nich musela polícia v sebaobrane zakročiť a použiť pelendreky či slzotvorný plyn.

Niekoľko stoviek demonštrantov však naďalej už vyše hodiny blokuje cesty v okolí Hodžovho námestia.

17.22 - Antikonfliktnému policajnému tímu sa podarilo dohodnúť s demonštrantmi, aby neblokovali Staromestskú ulicu v Bratislave a presunuli sa späť smerom na Hodžovo námestie.

Demonštrantov postupne vytláčajú zo Staromestskej ulice ťažkoodenci. Zasahovať zatiaľ nemuseli. Eskalácii napätia sa snaží zabrániť antikonfliktný tím a členovia zásahovej jednotky bratislavskej mestskej polície.

Cesty v okolí Hodžovho námestia sú však naďalej blokované množstvom protestujúcich. Na mieste sú už policajní ťažkoodenci. Voči demonštrantom zatiaľ nezasiahli. Bránia im však v rozšírení blokácie aj na ďalšie komunikácie v centre mesta.

17.11 - Demonštranti, ktorí zablokovali cesty v okolí Hodžovho námestia v Bratislave, sa presunuli ďalej po centre mesta smerom k Mostu SNP a začali blokovať aj ďalšie komunikácie, vrátane podchodu pod Hodžovým námestím a Staromestskej ulice.

Na nej pri mestských hradbách, neďaleko Dómu sv. Martina, zastavil demonštrantov zásahový tím bratislavskej mestskej polície. K nej sa neskôr pridala aj štátna so svojimi policajnými ťažkoodencami. Protestujúci dav sa snažia dostať mimo cesty a zabrániť im pokračovať v blokácii ďalších ciest.

V centre Bratislavy, na Moste SNP, Staromestskej ulici a v okolí Hodžovho námestia je obmedzená doprava. Cesty sú pre blokáciu neprejazdné. Taktiež tam nepremávajú linky mestskej hromadnej dopravy. V centre sa tvoria kolóny.

17.05 – Demonštrácia hnutia Republika v Košiciach sa skončila.

17.00 – Na košickom proteste Smeru môže byť prítomných odhadom okolo 2 500 ľudí, niektorí prišli aj z regiónov organizovanou dopravou. Po rečníkoch, ktorí kritizovali najmä výhody pre zaočkovaných, sa dostáva na rad kultúrny program, napríklad folklórny súbor.

16.50 - Podľa poslanca Smeru Ľuboša Blahu sloboda prišla pred časom z východu spolu s Červenou armádou a situácia sa môže teraz zopakovať tak, že sloboda môže prísť z Košíc.

16.31 - Istý muž sa odvážil prísť medzi účastníkov demonštrácie Republiky s americkou vlajkou. Niekoľko protestujúcich naňho zaútočilo a z davu ho musela vyviesť polícia. Incident sa zaobišiel bez zranení. "Išiel som ti dať ten svoj názor, že nemám rád kotlebovcov, a myslel som, že rešpektujete aj iných ľudí. To som mal prísť s ruskou vlajkou alebo s akou?" reagoval napadnutý. Niektorí ho častovali vulgarizmami a nazývali samovrahom.

Muž, ktorý vošiel do davu medzi exkotlebovcov s americkou vlajkou. (zdroj: Kristián Sabo)

16.23 - Fico obvinil prezidentku Zuzanu Čaputovú zo zmarenia referenda. Podľa neho sa nemala obrátiť na Ústavný súd. Pustil sa aj do protipandemických opatrení a vyhlásil, že zaočkovaní majú všetko a ostatní nič.

16.20 - Skupina demonštrantov zablokovala cestu na Hodžovom námestí v Bratislave. Prítomným policajtom sa im v tom zatiaľ nepodarilo zabrániť. Na komunikáciu mieria pritom ďalšie desiatky ľudí. Doprava v okolí je obmedzená.​

​16.19 - Miroslav Suja, poslanec strany Kotleba-ĽSNS, protestujúcim na Dolnej bráne povedal, že politici sa ich musia báť. "Odvtedy, ako som oblial Matoviča vodou, neustále po mne ide polícia," vraví. Ľudia kričia: Gestapo! "Táto vláda si so Slovenskom robí, čo chce," pokračoval Suja. Účastníci mítingu mu skandujú.

16.18 - Robert Fico sa prihovoril zhromaždeniu po exprezidentovi Gašparovičovi a po straníckom kolegovi, poslancovi Jurajovi Blanárovi. Predstavil sa ako posledný aktívny politik, ktorý bol pri schvaľovaní Ústavy SR. “Nikdy nám nenapadlo, že raz budú vládnuť blázni,” povedal.

16.08 - Doktor Andrej Janco vystúpil na pódiu na stretnutí exkotlebovcov. Povedal, že oslovuje tých, ktorí mali byť slovenskou vládou, ale nie sú ňou. Súčasnú vládu nazval bandou dezolátov. Tvrdí, že bola znásilnená medicína, právo, ale aj celý národ. Práve v zrušení referenda vidí dôvod týchto protestov. Počas jeho príhovoru prešlo po Rooseveltovej ulici asi dvadsať áut so slovenskými vlajkami a všetky trúbili. To dav rozvášnilo.

16.07 - Okrem predstaviteľov Smeru prišiel na ich protest aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.

16.06 - Občiansky protest, ktorý sa konal neďaleko miesta zhromaždenia Smeru, sa už oficiálne skončil. Gálik vyzýva jeho účastníkov, aby ostali pokope.

16.03 - Na zhromaždení Smeru pri Immaculate hrá hudba, ľudia stále prichádzajú. Pod pódiom čaká dav. Ku konfliktom tu zatiaľ nedochádza, medzi zástavami SR vejú aj vlajky s logom KSS. Oficiálny program mítingu Smeru sa práve začína.

16.02 - Aktivisti chcú svoj protest predčasne skončiť. Dôvodom má byť veľká skupina, ktorá má prechádzať okolo na susedný protest Smeru. "Máme svoje informácie, majú byť medzi nimi agresívni ľudia a nechceme, aby došlo k stretom, aj kvôli tomu, že máme rúška," vyzýva Gálik.

15.37 - Priaznivci Smeru prechádzajúci okolo, väčšinou starší ľudia bez rúšok, verbálne útočia na účastníkov občianskeho stretnutia a používajú vulgarizmy. Prebiehajú ostré výmeny názorov, dokonca prichádza už aj k fyzickým stretom a účastníci zhromaždenia aktivistov požiadali políciu, aby prišla zasiahnuť.

15.31 - Mikulec do basy, kričia protestujúci na Dolnej bráne na mítingu Republiky. Skandujú heslá, ktoré zazneli z pódia, ale sú pokojní a roztržky sa zatiaľ nevyskytli. Nepáči sa im takmer nič, čo robí vláda. Policajti stále dozerajú na priebeh a sú takmer v každej uličke. Slovo hanba či fuj znejú neustále davom. Prístup k pódiu strážia veľkí chlapi.

15.29 - Na zhromaždení aktivistov Ján Gálik z košickej iniciatívy Za slušné Slovensko v príhovore varoval pred účasťou na vedľajšom proteste, ktorý zvolala strana Smer. Hovorí, že neobhajujú vládu ani nechránia Matoviča, no dá sa vládnuť aj bez kriminálnikov. Protestujúci tu majú rúška a okoloidúci na nich aj preto sporadicky vykrikujú. "Rešpektujeme usmernenia hygienikov, sme zodpovední k sebe, ale aj k ostatným, napríklad i k účastníkom smeráckeho protestu," vysvetlil Gálik.

15.17 - Podľa tvrdenia rečníkov z pódia na Dolnej bráne, kde sa stretli exkotlebovci, údajne polícia pred Košicami zastavuje autá a nechce púšťať ľudí do mesta.

15.09 - Pred reštauráciou Veverička sa na proteste občianskych aktivistov zišli desiatky ľudí, medzi nimi i Alojz Hlina, Peter Kalmus aj bývalí aktéri Novembra ´89. Z košických politikov vidieť len mestského poslanca Ladislava Rovinského (nezávislý). Okolo nich prechádzajú ľudia mieriaci na smerácky míting a adresujú im výroky ako špiny či zapredanci.

Zhromaždenie košických aktivistov. (zdroj: Jana Ogurčáková)

14.50 - Desať minút pred začiatkom protestného zhromaždenia hnutia Republika sa pred Dolnou bránou nachádza asi 200 ľudí. Policajti v skupinkách dozerajú na poriadok a v okolí vyhrávajú piesne. Ľudia držia vlajky Slovenska, SNS a dokonca aj Kotlebovej strany ĽSNS, ktorú organizátori tohto protestu opustili. Situácia je zatiaľ pokojná. Na zhromaždenie prišli všetky generácie od mladých po seniorov.

Exkotlebovci na Dolnej bráne. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

14.26 - Členovia Smeru a účastníci ich mítingu sa už postupne schádzajú v hoteli Golden Royal na rohu Štefánikovej a Vodnej ulice, kde v minulosti mali aj stranícke volebné štáby.

14.05 - Predseda Smeru Robert Fico, ktorý sa zatiaľ nachádza na košickej Alpinke, sa pre TA3 vyjadril, že lokalitu ich mítingu pred Ústavným súdom uviedli len kvôli orientácii účastníkov, ale skutočné miesto ich zhromaždenia bude o niekoľko sto metrov ďalej pri Immaculate. Povedal tiež, že ich protest bude demokratický, zákonný a slušný a „záleží len od provokatérov, ako ďaleko chcú zájsť.“

KOŠICE. Stredajší Deň Ústavy Slovenskej republiky si na svoje zhromaždenie v centre Košíc vybrali až tri rôzne skupiny.

Dva politické protesty organizujú strana Smer-SD (o 16.00 pred Ústavným súdom) a bývalí kotlebovci ako hnutie Republika (o 15.00 na Dolnej bráne).

Tretie zhromaždenie zvolali občianski aktivisti z platformy Otvorené Košice (o 15.00 v priestore pred reštauráciou Veverička, medzi františkánskym kostolom a obchodným domom Urban).

Ficovcom pôvodne adresoval košický magistrát upozornenie, že podľa zákona o Ústavnom súde „sa zakazujú zhromaždenia v okruhu 100 metrov od budov Ústavného súdu a od miest, kde Ústavný súd pojednáva“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tri protesty za deň. Ficov pred Ústavným súdom je nezákonný, zhodujú sa mesto i aktivisti Čítajte

Po nedávnych búrlivých protestoch v Bratislave, kde účastníci aj blokovali dopravu a polícia čelila kritike pre nečinnosť, teraz Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach avizovalo, že zabezpečí primerané bezpečnostné opatrenia, a radnica prisľúbila súčinnosť mestskej polície.

Košickí aktivisti vs. politické strany

„My, Košičania, odmietame správanie, aké v minulosti dovolila polícia v Bratislave pri rozličných zhromaždeniach, a verejne vyzývame na dodržiavanie zákonov, požiadaviek na pokojné zhromažďovanie a pandemických obmedzení. Ďakujeme za rešpektovanie pokynov polície, organizátorov a pravidiel zhromažďovania aspoň 100 metrov od Ústavného súdu,“ vyzvali pred podujatím políciu aj účastníkov aktivisti ako organizátori jedného zo zhromaždení.

Nakoniec ešte pred akciou Smeru pribudli pred Ústavným súdom bariéry, aby sa k jeho budove nikto nedostal bližšie ako na 100 metrov.

Osadil ich tam Úrad pre ochranu ústavných činiteľov.

Košickému anjelovi pri Dolnej bráne, kde ohlásili protest exkotlebovci, zas ktosi pred ich demonštráciou symbolicky zaviazal oči.

"Je ťažké pozerať sa na to, ako sviatok Ústavy zneužívajú politici, ktorí propagujú nenávisť, využívajú frustráciu občanov v náročných časoch a rozdeľujú spoločnosť. Prvý september by mal byť najmä oslavou demokracie, nie negatívnych vášní, a občania mesta by sa mali cítiť na uliciach bezpečne," vyjadrili sa pred protestmi košickí aktivisti.

Zásah pred parlamentom

V Bratislave sa v stredu popoludní pri príležitosti Dňa Ústavy SR začali viaceré verejné zhromaždenia.

Pred Prezidentským palácom sa zišli viacerí členovia i sympatizanti strany ĽSNS. Dav protestuje proti vláde, tvrdí, že na Slovensku prebieha "genocída slovenského národa", porušuje sa Ústava SR i základné ľudské práva.

Rečníci sa negatívne vyjadrovali voči očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, voči pandémii nového koronavírusu i protipandemickým opatreniam. Kritizovali taktiež opatrenia na hraniciach.

Pred parlamentom už musela voči pár demonštrantom zasahovať polícia, aby bola dodržaná 50-metrová bezpečnostná vzdialenosť od budovy. Zásah sprevádzali i potýčky. Polícia zadržala aj dvoch protestujúcich.

"V čase po 13.00 h boli z dôvodu protiprávneho konania na Námestí Alexandra Dubčeka obmedzené na osobnej slobode dve osoby, ktoré boli následne eskortované na policajné oddelenie," potvrdila bratislavská polícia.

Dav protestujúcich, ktorý sa po prejave viacerých rečníkov pohol z Hodžovho námestia, došiel až ku schodom vedúcim do budovy Národnej rady SR.

Pokračovať ďalej im bránili desiatky policajných ťažkoodencov, ktorí boli rozmiestnení v okolí parlamentu.

Dopravný podnik Bratislava informoval, že musel prerušiť premávku liniek mestskej hromadnej dopravy 83, 93, 147, 203, 207 a 212 v okolí zastávky Hodžovo námestie. Počas toho, ako dav smeroval k parlamentu, došlo aj k incidentu pár demonštrantov s okoloidúcou vodičkou.