Tenor prekonal covid, hlas nestratil: Videl som, ako ľudia umierali, mám už iný pohľad

Zaspieval heslo v očkovacej lotérii.

4. sep 2021 o 21:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Svojím mohutným dramatickým tenorom zaspieval heslo a vzápätí doprial stotisícovú výhru ďalšiemu zaočkovanému.

Sólista opery Štátneho divadla Košice Titusz Tóbisz nebol pred pár dňami jedným z protagonistov ďalšieho žrebovania diskutovanej očkovacej lotérie náhodou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vynikajúci tenor s neprehliadnuteľnou postavou zápasníka tiež zviedol boj s koronavírusom a ako priznáva, nebolo mu všetko jedno.

„Dnes už viem presne, kde som sa nakazil, ale to už nie je dôležité. Práve som sa chystal na predspievanie do Budapešti, absolvoval som ho úspešne a rolu som dostal, ale ešte stále sa tá produkcia kvôli koronavírusu, nehrala. Vtedy som ešte netušil, že už som nakazený. Večer po návrate z Budapešti som sa začal cítiť zvláštne a na druhý deň som už mal teplotu. Stále som nechcel veriť tomu, že mám koronu, myslel som si, že je to taký obyčajný zápal hrdla, aký som mal veľakrát aj predtým,“ spomína Titusz na obdobie na konci januára tohto roka.

Bolesti hrdla po pár dňoch ustúpili a nastúpil suchý kašeľ. To trvalo niekoľko dní.

Jeden deň čisté, na druhý obojstranný zápal pľúc

„Kašeľ neustupoval, nepomáhali čaje a tradičná domáca liečba, v noci som nevedel poriadne spať a po týždni ma manželka poslala k lekárovi, na infekčné oddelenie,“ pokračuje v príbehu svojho boja s covidom.