Z páchateľa je obeť. Odsúdili ho, že napadol policajtov. Tých súdia, že zbili jeho

Obhajca hovorí, že sa v praxi s takým prípadom nestretol.

3. sep 2021 o 0:00 Róbert Bejda

MOLDAVA NAD BODVOU. V budove Obvodného oddelenia Policajného zboru v Moldave nad Bodvou sa pred dvoma rokmi stal incident, ktorého účastníkmi boli predvedený muž a traja policajti. Jeden z nich sa zranil ľahko, zadržaný muž musel vyhľadať lekárske ošetrenie.

Róbert K. (36) z obce Háj bol obvinený a v skrátenom konaní aj odsúdený, okrem iného pre prečin útoku na verejného činiteľa.

Obvinenie však neminulo ani troch policajtov, ktorí mali pri zákroku zneužiť svoju právomoc a mužovi ublížiť na zdraví.

Tento týždeň sa stretli v súdnej sieni Okresného súdu Košice-okolie. Na lavicu obžalovaných sa posadili Peter S. (28), Róbert Sz. (24) a Ladislav H. (30). Ako poškodený vystupoval Róbert K.

Dva incidenty

Incidentu na policajnej stanici predchádzal zákrok policajtov, ktorých privolala na Hronskú ulicu Gabriela R. Tvrdila, že ju Róbert K. pod vplyvom alkoholu v jej dome napadol a vyhrážal sa zabitím. Hliadka ho tam nenašla, ale dostala avízo, že je v krčme, kde si ho aj vyzdvihla a predviedla na okrsok.

Podľa znenia obvinenia v kancelárii po tom, ako zadržaný muž rukami odsotil Petra S., dostal úder od Róberta Sz. a keď vošiel do miestnosti Ladislav H., všetci štyria spadli na zem. Tam mali traja policajti Róberta K. biť päsťami do tváre i hlavy a kopať do nohy.