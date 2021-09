Ostreľovači, vrtuľníky, celý Lunik IX rozdelený plotmi. Ako Košice ochránia pápeža

Šéf organizátorov: Prípravy sú gigantické.

6. sep 2021 o 23:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Návšteva pápeža Františka v Košiciach v utorok 14. septembra, počas ktorej sa prihovorí veriacim na štadióne Lokomotívy aj na Luniku IX, si vyžaduje mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia.

Pod patronátom ju má hlavný organizátor Peter Ďuriš.

Ten priznal, že takú veľkú a významnú udalosť za dvadsať rokov zatiaľ neorganizoval.

Pripravoval blahorečenie, toto je však iná liga

Tieto prípravy sú podľa neho gigantické, úmerné opatreniam návštevy hlavy štátu a mimoriadnej osobnosti svetového formátu.

„Už sme usporadúvali rôzne podujatia, naposledy blahorečenie Anky Kolesárovej, kde bolo v roku 2018 vyše 30-tisíc ľudí. Mám za sebou organizáciu viacerých podujatí s účasťou vyše 10-tisíc ľudí. Návšteva pápeža sa však z hľadiska bezpečnosti so žiadnou zo spomenutých udalostí nedá absolútne porovnávať. Všetko prebieha na najvyššej úrovni, čo sa týka ochrany a bezpečnosti pápeža,“ vysvetľuje Ďuriš.

Zdôrazňuje, že nič sa nenecháva na náhodu a zohľadňuje sa každý detail.

Opatrenia sú mimoriadne prísne, avšak nie o všetkých môže hovoriť. Mohol by totiž prezradiť niečo, čo by mohlo vytvoriť bezpečnostnú dieru.

„V prvom rade sa riadime pokynmi polície. Jednak tej z Vatikánu, ktorej zástupcovia tu boli už niekoľkokrát a povedali nám, čo máme pripraviť. Týždeň pred návštevou sa do Košíc chystajú opäť na 'vizitu' a skontrolujú si, či sme všetko to, čo požadovali, splnili. Isteže, spolupracujeme so všetkými bezpečnostnými zložkami na Slovensku. Navzájom koordinujeme svoje kroky. Hovoria nám, čo musíme zabezpečiť my a čo zostáva na nich.“

Pripravené budú vrtuľníky, ostreľovači aj psovodi