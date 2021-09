Vladyka Vasiľ: Viac ako pandémia nás pri návšteve pápeža ohrozuje podráždenosť a hnev

S pontifikom sa stretol pri chlebíčkoch.

8. sep 2021 o 21:00 Daniela Marcinová

Predtým, než sa súčasný košický gréckokatolícky eparcha CYRIL VASIĽ SJ vrátil na Slovensko, pôsobil v pápežskej kúrii vo Vatikáne na pozícii sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Jeho funkcia mu umožnila pre Svätého Otca nielen pracovať, ale sa s ním i raz za čas osobne stretnúť. Ako sám hovorí, na Františkovi mu imponuje nielen jeho spontánnosť či snaha venovať pozornosť každému človeku osobitne, ale i priamočiarosť a vodcovské schopnosti pri riadení cirkvi. V rozhovore tiež opísal, ktorý zážitok s pápežom považuje za výnimočný, čo môže priniesť Františkova návšteva na Luniku IX a vyslovil aj svoj názor na opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu.

V čase vášho pôsobenia vo Vatikáne na pozícii sekretára Kongregácie pre východné cirkvi ste mali možnosť nachádzať sa v blízkosti pápeža, keďže ste pracovali priamo v pápežskej kúrii. Ako na vás pôsobí ako človek?

- Práca v rímskej kúrii, teda v službe centrálnych orgánov katolíckej cirkvi, je príležitosťou aj na častejšie stretnutia so Svätým Otcom. Na druhej strane treba uviesť, že ani v mojej pozícii som zasa nebol v príliš častom osobnom kontakte s pápežom – pravidelné pracovné stretnutia s pápežom sú viac v kompetencii prefekta kongregácie. Sekretár na tieto stretnutia pripravuje materiály. Niekedy sa môže ale vyskytnúť aj pre sekretára pozvanie na pracovné stretnutia v užšom kruhu, niekedy zasa ide o zdvorilostné stretnutia pri formálnych príležitostiach. Či už išlo o jeden alebo druhý typ stretnutí, pri každom som znovu a znovu musel konštatovať pápežovu spontánnosť, jednoduchosť a snahu venovať pozornosť každému človeku, a to rovnako či išlo o pracovnú debatu na nejakú administratívnu tému, alebo aj počas len pársekundového stretnutia pri oficiálnom pozdrave a podaní ruky.

Pre mnohých ľudí je stretnutie a podanie si ruky s pápežom celoživotnou udalosťou. Spomínate si aj vy na nejakú konkrétnu udalosť, kedy na vás osobný kontakt so Svätým Otcom obzvlášť zapôsobil?

- Mohol by som uviesť niektoré liturgické slávenia alebo chvíle niektorých jeho dôležitých príhovorov, napríklad pri vianočných blahoželaniach pre predstavených rímskej kúrie. Ale ak by som mal ísť k celkom osobnému zážitku, tak si veľmi milo spomínam na pápežovu návštevu v úrade, v ktorom som pracoval, teda v sídle Kongregácie pre východné cirkvi.

Pápež tam prišiel takpovediac sám, len so šoférom, čo dosť prekvapilo aj turistov, ktorí si ho všimli v aute, keď z Via Conciliazione vchádzal do budovy, kde sídli kongregácia.

Potom musel náš vrátnik radšej zatvoriť bránu, aby sa okoloidúci turisti nenahrnuli do nádvoria.