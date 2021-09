Jana Teššerová: Dúfame, že pápež pomôže potlačiť narastajúci antisemitizmus v Európe

Vo Vatikáne sa stretla v Benediktom XVI.

8. sep 2021 o 21:00 Daniela Marcinová

Zo svojej funkcie nástupcu Petrovho stolca sa pápež František aktívne snaží budovať mosty smerom k ostatným náboženstvám. Kráčajúc v šľapajách svojich predchodcov ako tretí pontifik navštívil Osvienčim a zavítal do synagógy. Ako vôbec prvý pápež navštívil Irak, kde sa stretol i s najvyšším irackým šiitským duchovným. Neraz verejne odsúdil antisemitizmus či náboženský extrémizmus, vyzval ľud k tolerancii a mierovému spolunažívaniu a pripomenul si obete náboženských a vojnových konfliktov.

Podobné gestá má pripravené aj počas svojej návštevy Bratislavy. V pondelok 13. septembra sa stretne s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce pri pamätníku holokaustu.

Pri tejto príležitosti vyrazí na západ Slovenska aj malá delegácia z Košíc a kurátorka Galérie Ľudovíta Felda JANA TEŠŠEROVÁ priblížila, kto sa v nej bude nachádzať. Taktiež prezradila svoj názor na súčasného pontifika i na to, či majú snahy o spoločný kresťansko-židovský dialóg reálnu odozvu.

Pápež František sa v rámci svojej návštevy Slovenska má v Bratislave stretnúť aj s predstaviteľmi Židovskej náboženskej obce (ŽNO). Ako vy osobne vnímate toto gesto Svätého Otca?

- Je veľkým potešením pre nás, že pápež František zavíta na Slovensko a určite aj veľká česť pre židovskú komunitu, že prejavil záujem stretnúť sa so zástupcami židovskej obce v Bratislave a to na symbolickom mieste, na Rybnom námestí, kde niekedy stála krásna synagóga. Vnímam to ako ďalší krok k zbližovaniu sa a k mierovému spolunažívaniu oboch konfesií.

Sú známe bližšie podrobnosti o tom, ako bude toto stretnutie prebiehať, čo môžu nielen členovia Židovskej náboženskej obce, ale aj všetci návštevníci očakávať?

- Určite sú prípravy v plnom prúde, úplne presné podrobnosti ešte neviem. Prebehne tlačová konferencia, kde budú jasné informácie. Pápež sa má stretnúť približne s 50 členmi židovskej komunity, zapáli sviečku pri pamätníku holokaustu ako spomienku na obete shoa, bude mať krátky príhovor. Som si však istá, že stretnutie prebehne v intenciách tolerancie a vzájomného rešpektu.

V našom telefonáte, ktorý tomuto rozhovoru predchádzal, ste spomínali, že vy sama sa pre obmedzené počty tohto stretnutia v Bratislave nezúčastníte. Z Košíc tam však zopár členov obce odchádza. O koho konkrétne ide?

- Z Košíc sú delegovaní piati členovia, sú to zástupcovia predstavenstva Židovskej obce, predsedníčka organizácie Ester a taktiež dvaja preživší holokaustu.

Aj napriek tomu, že pápež František zavíta i do Košíc, s členmi ŽNO sa tam nestretne a aj pri návšteve mesta bude mať len veľmi obmedzený program. Keby ste mali tú možnosť, na aké miesta by ste ho v Košiciach zaviedli?

- Určite by som odporúčala historické pamiatky nášho mesta, ale aj Synagógu na Puškinovej ulici, Galériu Ľudovíta Felda či nový pamätník holokaustu na Idanskej ulici. Pripomínajú nám minulosť košických židov, ktorí boli v roku 1944 deportovaní do koncentračného tábora Osvienčim a väčšina bola, žiaľ, zavraždená.

Ako podľa vás vníma Židovská náboženská obec osobnosť pápeža Františka a jeho pôsobenie, keďže svetovo uznávaná osobnosť, ale zároveň aj hlava iného náboženstva?