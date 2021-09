Namiesto práce pripomienkovací pajác, vyčíta starosta primátorovi Košíc

Opravu asfaltu na meste nevybavil za tri roky. Radnica hovorí, že už začína.

7. sep 2021 o 23:36 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Už tri roky spôsobuje vodičom problém križovatka Moskovská – Wuppertálska na Sídlisku KVP.

Na frekventovanom úseku je vozovka v jednej časti zvlnená, autá si tam ničia tlmiče. Vodiči sa sťažujú mestskej časti, cesta ale patrí mestu.

Starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc (nezávislý) od začiatku svojho mandátu volá po oprave cesty s veľkosťou 10 krát 8 metrov štvorcových.

Úsek bol pritom vytypovaný na opravu už v rozpočte mesta na rok 2020 a aj na aktuálny rok.

Došla mu trpezlivosť

Koncom augusta zverejnil Lörinc na sociálnej sieti kritický status.

Pripomína v ňom, že ako starosta zastupuje 24-tisíc občanov, ktorí ročne prispejú do mestského rozpočtu viac ako desať miliónov eur. Mestská časť z toho do svojho rozpočtu dostane približne 1,3 milióna eur.

Hovorí, že napriek tomu jeho hlas ako starostu a mestského poslanca ostáva často nevyslyšaný.

„Najväčším prekvapením pre mňa je to, ako dokáže mesto Košice nefungovať efektívne a nespolupracovať konštruktívne so svojimi mestskými časťami. Je to pre mňa obrovské mrhanie potenciálom spolupráce a synergického efektu, ktorý sa dá dosiahnuť,“ zverejnil na sociálnej sieti.

Starosta o magistráte: Ryba smrdí od hlavy

