Vytvorila dar pre pápeža: Nebola to zákazka, ale modlitba

Dala zo seba to najosobnejšie, čo mala.

7. sep 2021 o 17:14 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

Andrea Čepiššáková je známa košická výtvarníčka, v keramike sa špecializuje na vyobrazovanie sakrálnych motívov, venuje sa arteterapii i tvorivým dielňam. Zaslúžila sa aj o označenie slovenskej trasy Svätojakubskej púte známej na celom svete. Práve ona je autorkou sochy svätej Alžbety Uhorskej, ktorú mesto daruje pápežovi Františkovi počas jeho návštevy Košíc. Svätý Otec od košickej radnice dostane aj knižnú publikáciu vytvorenú z kresieb žiakov materskej a základnej školy na Luníku IX.

Andrea Čepiššáková na zobrazenie patrónky Košíc i Dómu použila svoj obľúbený šamotový materiál. Je v tróniacej pozícii, v ruke má lyžicu a misku, predstavuje človeka v službe. Dielom chcela povedať, že postava Alžbety je aktuálna aj dnes a všetci by sme mali mať oči otvorené aj pre tých na periférii. Keď ho slávnostne odhalili, čas akoby nachvíľu zastal. S výtvarníčkou sme sa rozprávali ako vníma príchod pápeža, o hľadaní seba i ceste, ktorá je cieľom.

Aké boli vaše pocity, keď vás oslovilo mesto, aby ste urobili dar pre pápeža?

- Je to veľká výzva. Myslím, že som do toho vložila všetko. Človek sa snaží precítiť, aj sa skúša zamyslieť nad tým posolstvom, ktoré sa nám snaží Svätý Otec zanechať a možno sa aj oboznámiť hlbšie so životom svätej Alžbety. Veľmi pekne sa to prelína, lebo napríklad v encyklike Svätého Otca Laudato Si je veľa myšlienok, ktoré korešpondujú so spiritualitou svätej Alžbety. Služba blížnym, možno aj v dnešnej dobe, utečenecká kríza a menšiny, ktoré sú na periférii, myslím, že je to aktuálne. Naozaj, je to svätica, ktorá má čo povedať aj v 21. storočí.

Čo pre vás znamená postava Svätej Alžbety? Prečo má vo vyobrazení misku a lyžicu?

- Pôvodne sme sa pohrávali s myšlienkou, že by to boli ruže, ale tento atribút majú viaceré svätice, napríklad Svätá Terezka z Lisieux, ale rozhodli sme sa práve pre lyžicu a misu, pretože je to paradox. Je z kráľovského rodu, tróni, má korunu, plášť, má kráľovské insígnie, ale v podstate namiesto žezla má lyžicu. Je to atribút pokory a služby.

To má spoločné aj s pápežom Františkom?