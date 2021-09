Legendárne kino postavili len za tri mesiace. A bol tam aj priestor pre orchester

Z pýchy sa napokon stal patkaň mozi.

11. sep 2021

KOŠICE. Ani najstarší Košičania si nemôžu pamätať prvé košické kamenné kino. O to nejde, nespomínam si naň ani ja, no kadečo pozoruhodného som o ňom pozisťoval.

Tak napríklad: Postavili ho za 3 mesiace.

V marci roku 1909 sa v Košiciach ešte len viedla diskusia, že mesto už by konečne mohlo mať svoje kino a v júni toho istého roku sa v ňom už aj premietalo.

A pritom to bolo kino pôvodne zamýšľané pre 800 návštevníkov, no napokon sa jeho kapacita o trochu scvrkla na 770 divákov. A to tam ešte bol priestor aj pre orchester, keďže vtedy sa nemé filmy ozvučovali len takto svojpomocne, živými muzikantmi.

Moderné stavebné postupy

O zriadenie prvého stáleho kina sa výraznou mierou zaslúžil Lajos Ékes Körmendy, veľký nadšenec a podporovateľ kinematografie.

Za rýchlou výstavbou budovy, ktorá naozaj trvala necelé 3 mesiace, nebola potreba urýchleného čerpania eurofondov, ale moderný stavebný postup.