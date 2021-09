Na chátrajúcom ihrisku plánujú bežecký ovál aj studňu. Chcú predbehnúť developerov

Miestni poslanci ho chcú do svojej správy.

15. sep 2021 o 21:40 ELENA DANKOVÁ

KOŠICE. Bývalé školské ihrisko pri Základnej škole (ZŠ) Slobody v Košiciach roky chátra. Miestni poslanci ho chcú vziať do správy a urobiť z neho multifunkčné verejné športovisko.

Inšpirovali sa ihriskom na Považskej

Vyčistené ihrisko by malo mať nový tartanový bežecký ovál, sedenie pre divákov s bezbariérovým prístupom z chodníka na Popradskej a studňu s vlastným závlahovým systémom.

„Inšpirovali sme sa ihriskom na ZŠ Považskej, kde to takto funguje. Ročná údržba by stála mestskú časť 3 700 eur plus by bolo treba zaplatiť človeka, ktorý by sa o to staral. Predbežne sme to odkonzultovali s vedením mesta. Celý projekt by stál 250 – 280-tisíc eur. Som optimista. Verím, že financie by sme na to vedeli nájsť či už z kraja, mesta alebo pomocou iných zdrojov,“ predstavil návrh miestny poslanec Dominik Karaffa (nezávislý).