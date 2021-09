Rožňavské dvojičky pestovali v košickom byte marihuanu

Policajti všetko zabavili a mladíkov obvinili.

10. sep 2021 o 9:02 Róbert Bejda

KOŠICE. Dvojičky z Rožňavy sa dali v Košiciach na pestovateľskú dráhu.

Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, obyvatelia jedného z obytných blokov na sídlisku Dargovských hrdinov určite netušili, akú záľubu v pestovaní rastlín majú ich mladí susedia.

"A možno by sa to do dnešného dňa ani nedozvedeli, keby ich „nenavštívili“ policajti, ktorých po vstupe do bytu čakali rastliny ako vo vychýrenom kvetinárstve," uvádza polícia.

Všetko vydali dobrovoľne

Vo štvrtok ráno urobili kriminalisti domovú prehliadku.

"Počas nej bratia dobrovoľne vydali 59 zelených rastlín, zelené sušiny, sklenené fajky, príslušenstvo slúžiace na fajčenie, semená rastlín, svetelné zdroje a digitálnu váhu, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu," pokračuje polícia.

Niektoré rastliny mali aj dva metre, pestovali ich aj na balkóne.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil 24-ročného Lukáša a jeho rovnako starého brata Patrika zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi, spáchaného formou spolupáchateľstva