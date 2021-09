Kde všade môžete v Košiciach vidieť pápeža. Po jednej ulici prejde až štyrikrát

Zisťovali sme, kedy a kadiaľ by mal ísť.

10. sep 2021 o 17:49 Peter Jabrik, Judita Čermáková

Pápež František v papamobile. Do košických ulíc sa na ňom nevyberie. (Zdroj: TASR/AP)

KOŠICE. Návšteva pápeža Františka v Košiciach púta pozornosť aj ľudí, ktorí sa nechcú alebo z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť podujatí na Luniku IX alebo štadióne Lokomotívy.

Radi by zamávali Svätému Otcovi aspoň počas jeho presunov po metropole východu v utorok 14. septembra, ale nikde nevedia získať konkrétnejšie informácie, či by to vôbec bolo možné kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam.

Zisťovali sme preto, či a kde by na to mohli mať nejakú príležitosť.

Polícia: Nebudeme to zverejňovať