Dlažba pamätníka na Dargove je v horšom stave, než čakali

Obnovu môže skomplikovať nedostatok materiálu.

12. sep 2021 o 12:05 TASR

KOŠICE. Stav dlažby a schodiska Pamätníka oslobodenia a víťazstva na Dargove je v horšom stave, než zhotoviteľ rekonštrukčných pác predpokladal. Otázkou je, ako sa bude riešiť schodisko, problémom sú dlhé čakacie časy na materiál.

Informoval o tom oblastný riaditeľ spoločnosti Metrostav pre Prešovský a Košický kraj Ján Sekerák.

"Pri prvom otvorení to vyzeralo, že je to vo výrazne horšom stave, ako sme očakávali, ale počas prác sa to ustálilo a nie je to až také hrozné, ako to vyzeralo na začiatku. Ale je to v horšom stave, ako sme očakávali," priblížil Sekerák s tým, že znovu použiť sa bude dať približne 70 až 80 mramorových dlaždíc.

"Najväčším problémom budú schody, samotné dodávky materiálu sú v sklzoch," doplnil.

O tom, či sa na schodisku obnoví dlažba alebo či budú schody riešené kamennými blokmi, má rozhodnúť projektant a investor.

Najvýznamnejší pamätník v kraji

Súčasťou rekonštrukčných prác s celkovými rozpočtovými nákladmi v hodnote 220 000 eur bez DPH financovaných z rozpočtu Košického samosprávneho kraja je okrem obnovy dlažby, schodov a vstupu do Siene bojovej slávy aj vybudovanie odstavných plôch či úprava terénu a zelene.

Pamätník oslobodenia a víťazstva odhalený v roku 1955 pripomína oslobodenie východného Slovenska od nacizmu, v súčasnosti ho spravuje Centrum kultúry Košického kraja.

Podľa župy ide o najvýznamnejší pamätník v kraji, ktorý je mementom 22 000 padlých v bojoch za oslobodenie východného Slovenska na prelome rokov 1944 a 1945.

V minulosti prešli rekonštrukciou súsošie aj expozícia v priľahlej Sieni bojovej slávy.