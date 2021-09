Pápež František sa objaví aj na Hlavnej ulici v Košiciach, potvrdil primátor Polaček

A možno navštívi i Dóm sv. Alžbety.

14. sep 2021 o 9:49 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Lietadlo so Svätým Otcom pristálo v utorok ráno na letisku v Košiciach a pápež František sa presunul do Prešova, odkiaľ sa popoludní vráti do metropoly východu.

Okrem Lunika IX a Lokomotívy, ktoré figurujú v pôvodnom programe jeho návštevy Košíc, by sa mal napokon predsa len objaviť aj priamo v centre mesta na Hlavnej ulici, o čom sa síce už dlhšie hovorilo, ale nebolo to nikdy verejne potvrdené.

"Už je to oficiálne. Svätý Otec František navštívi aj pýchu nášho mesta Hlavnú ulicu a veríme, že aj Dóm sv. Alžbety. Je nám veľkou cťou," informoval Košičanov a návštevníkov mesta v utorok ráno na sociálnej sieti primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Podľa plánovaných časov podujatí pápeža v Prešove, na Luniku IX a Lokomotíve to vyzerá tak, že na Hlavnú sa môže dostať po návrate z Prešova, kde by mal končiť okolo 12.30 až 13.00 hod., a ešte pred odchodom na Lunik IX, kde má byť najneskôr o 16.00 hod. V centre Košíc by mal zároveň navštíviť i seminár pri františkánskom kostole.

