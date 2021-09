Muzikanti z Rumunska či Ukrajiny, druhý Žbirka. Pouliční hudobníci rozveseľujú Košičanov

Gabriel dochádza až od Rožňavy.

18. sep 2021 o 21:30 Milan Kolcun

KOŠICE. Toto leto nám v Košiciach hudobne obohatil akordeonista z Rumunska Giorgio.

Každý večer chodieval po Hlavnej ulici, no zašiel aj do kina Úsmev, sprievod mu robila jeho dcéra Mária. Ale tá už musela ísť do školy, a tak v septembri už Giorgia nepočuť.

Ľudí si však každopádne získal nielen hudbou, ale aj svojou milotou. Nežobral, ale dával. Radosť.

Peter „Žbirka" turistov aj roztancuje

Keď sprevádzam českých alebo slovenských turistov po Košiciach a zdiaľky zazriem Petra Ľalika s gitarou, nenápadne naňho zamávam a svojej skupinke oznámim: „Teraz si zavrite oči a počúvajte Žbirku!“