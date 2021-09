On na ubytovni býval, ona upratovala. Začalo sa to na izbe, skončilo na súde

Najprv sexuálne násilie zapieral.

20. sep 2021 o 20:30 Róbert Bejda

KOŠICE. Pri trestnom čine sexuálneho násilia sa veľmi často stáva, že páchateľ vinu popiera a bráni sa tvrdením, že partnerka so všetkým súhlasila, no neskôr si to rozmyslela. Pri konfrontácii potom ide o tvrdenie proti tvrdeniu.

Aj v prípade 49-ročného Petra sa po skončení vyšetrovania zdalo, že dokázať mu vinu bude ťažké. V prípravnom konaní totiž vyhlásil, že je nevinný a že poškodená Miloslava (37) si väčšinu tvrdení vymyslela.

Možno pobyt vo väzbe a možno iné okolnosti napokon spôsobili, že na prvom pojednávaní Okresného súdu Košice II sa Košičan rozhodol pre inú taktiku.

Zločin a prečin

Peter čelil obvineniu zo zločinu sexuálneho násilia v štádiu pokusu a prečinu nebezpečného prenasledovania.